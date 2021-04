Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b84fad4-fc4b-4e3d-9303-383d780a1639","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami tévé hallgat a díjról, a közösségi médiás posztokat cenzúrázzák.\r

\r

","shortLead":"Az állami tévé hallgat a díjról, a közösségi médiás posztokat cenzúrázzák.\r

\r

","id":"20210426_Kina_nem_szeretne_ha_tul_sokan_hallananak_a_kinai_rendezo_Oscardijarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b84fad4-fc4b-4e3d-9303-383d780a1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc918629-139c-46ba-9cf4-c43189bb8311","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Kina_nem_szeretne_ha_tul_sokan_hallananak_a_kinai_rendezo_Oscardijarol","timestamp":"2021. április. 26. 14:12","title":"Kína nem szeretné, ha túl sokan hallanának a kínai rendező Oscar-díjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","shortLead":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","id":"20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff0f409-c52a-408d-957e-df82b39ddc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","timestamp":"2021. április. 26. 12:56","title":"Kiújult a rákja a Rolling Stones gitárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","shortLead":"Szerinte a kormány bent hagyja a támogatás több mint felét. ","id":"20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ca675-3ab8-46af-ab36-941c8dddc102","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Karacsony_szerint_a_kormany_lemond_az_unios_tamogatas_felerol","timestamp":"2021. április. 25. 13:20","title":"Karácsony minimálbéremelésre és a lakhatási költségek csökkentésére költené az uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a csernobili szülők szervezetét ért sugárzás nem terjedt át a később fogant gyermekekre.","id":"20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16534fb4-646f-4fa2-82d3-4a39ee6442e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38452b57-5962-46d1-8645-784154869d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_csernobil_atomeromu_sugarzas_sugarfertozott_egeszsegkarosodas","timestamp":"2021. április. 26. 13:07","title":"A csernobili sugárfertőzöttek gyermekei nem szenvedtek egészségkárosodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","shortLead":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","id":"20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c8d4c-f7bd-4c9b-9fb0-1fe56f982048","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","timestamp":"2021. április. 26. 17:29","title":"Olaszországban is megjelent a koronavírus indiai variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","shortLead":"Nem geg volt, hanem tisztelgés.","id":"20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b86362fc-ac7b-4f36-bfad-6fe3afeeed6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79666c1a-f6e4-465c-85f8-399ad2053f2e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Ezert_uvoltott_Frances_McDormand_az_Oscargalan","timestamp":"2021. április. 26. 09:34","title":"Ezért üvöltött Frances McDormand az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kúria végzésében elismerte, hogy a dolgozók akkor is sztrájkolhatnak, ha egy felsőoktatási intézmény önállósága kerül veszélybe.","shortLead":"A Kúria végzésében elismerte, hogy a dolgozók akkor is sztrájkolhatnak, ha egy felsőoktatási intézmény önállósága kerül...","id":"20210426_kuria_szfe_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d9e41c-9387-4c50-b63f-c112ea061468","keywords":null,"link":"/elet/20210426_kuria_szfe_sztrajk","timestamp":"2021. április. 26. 06:52","title":"Jogosan sztrájkoltak az SZFE tanárai a Kúria szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem árulják el, hogy a beutazó mely európai országon keresztül érkezett Svájcba.","shortLead":"Azt nem árulják el, hogy a beutazó mely európai országon keresztül érkezett Svájcba.","id":"20210425_Kimutattak_a_koronavirus_indiai_mutansat_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ea4955-76ea-4433-98ea-984428a6f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb714991-c32d-42ab-b15f-cfa6300529d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Kimutattak_a_koronavirus_indiai_mutansat_Svajcban","timestamp":"2021. április. 25. 13:52","title":"Kimutatták a koronavírus indiai mutációját Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]