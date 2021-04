Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube tartalmait.","shortLead":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube...","id":"20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2df6-bf01-4bbc-9817-fc6b588f7a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","timestamp":"2021. április. 26. 09:03","title":"Bekerült két új kapcsoló a YouTube-ba, mindkettő nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e79e8ee-5b9c-44b2-9b3d-5bba8334d318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kicsit még várni kell.","shortLead":"Egy kicsit még várni kell.","id":"20210426_m10_es_gyorsforgalmi_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e79e8ee-5b9c-44b2-9b3d-5bba8334d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7c9be5-acd9-4e80-bc14-6c7a1d854a2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_m10_es_gyorsforgalmi_ut","timestamp":"2021. április. 26. 12:33","title":"Még 31 év: 2052-re kész lehet az M10-es gyorsforgalmi út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiúnak örökletes betegsége is volt. 