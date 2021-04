Zoomon nem jelenkezhetett be, így a második legjobb megoldást választotta.

A vasárnap esti Oscar-gála rendhagyó módon nem a legjobb film kategóriájával zárult, hanem a legjobb férfi főszereplőjévél, és mivel a díjazott nem volt jelen, meglehetősen lapos vége lett a műsornak. Azóta azonban már többet megtudtunk arról, hogy mit is csinált a ceremónia alatt a The Father című filmben alakított szerepéért az Oscart begyűjtő Anthony Hopkins.

Aludt.

Anthony Hopkins ugyanis épp Walesben tartózkodott, és a 83 éves színész – aki most már a legidősebb Oscar-díjas címét is magáénak tudhatja – nem vállalta be az utazást Los Angelesbe, az idei Oscar szervezői pedig mellőzni akarták a zoomos bejelentkezéseket.

Anthony Hopkins így utólag, egy Instagram-videóban mondta el a köszönőbeszédét, hangsúlyozva, hogy nem számított a díjra. (Ebben lehet igazság, ugyanis a legjobb férfi főszereplő kategóriájának fő esélyese a tavaly elhunyt Chadwick Boseman volt.)

A színész ügynöke a People magazinnak elmondta, hogy Anthony Hopkins valóban aludt (az időeltolódás miatt miért is ne tette volna), és helyi idő szerint hajnali négykor ébresztették fel, hogy közöljék vele, nyert egy Oscart.

A gáláról az élő közvetítésünket itt, az összefoglalónkat pedig itt olvashatja.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: