[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető céginformációkból, és az NNK sem árulta el kilétét a 24.hu-nak.","shortLead":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető...","id":"20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08f7ed-1d23-4430-85ca-8fbd0793a4cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","timestamp":"2021. április. 28. 17:15","title":"Továbbra sem árulja el az állam, ki áll a Sinopharm-vakcinákon vagyonokat kereső magyar cég mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6690ce6c-bf86-427d-906d-85fbf75f329c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Lapunk két olyan beteget is talált, akik alig pár nappal az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának beadása után trombózist kaptak. Az általunk megkérdezett szakértők azt mondták, fertőzés következtében sokkal nagyobb az esély a trombózisra, mint oltás után, a tüneteket pedig fontos időben felismerni, a betegség akár meg is előzhető. ","shortLead":"Lapunk két olyan beteget is talált, akik alig pár nappal az AstraZeneca koronavírus-vakcinájának beadása után...","id":"20210427_astra_zeneca_verrog_oltas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6690ce6c-bf86-427d-906d-85fbf75f329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e01de95-f3e8-4131-b094-3ac722f1c382","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_astra_zeneca_verrog_oltas_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 27. 15:25","title":"\"Ha felmerül, hogy trombózis, ne gondolkozzanak azon, hogy ciki lemenni a dokihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50. Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozhat be a holland közönségnek.","shortLead":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50...","id":"20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1125a7f-b8cd-4f0e-819a-03862d14d8a6","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","timestamp":"2021. április. 28. 15:52","title":"Egy jó horrorfilm kísérteties gyönyört is kiválthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","shortLead":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","id":"20210427_rendor_demens_no_elfogas_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2c21-8b40-4970-9a7a-74ef5fe027bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_rendor_demens_no_elfogas_","timestamp":"2021. április. 27. 14:12","title":"Gúnyosan nevetgéltek a rendőrök egy idős, demens nő elfogásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok cserébe terhelő bizonyítékokat adjanak át a volt amerikai elnök politikai riválisairól.","shortLead":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok...","id":"20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3f94de-c170-4f15-a7f9-c12ed2cdb8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","timestamp":"2021. április. 29. 05:09","title":"Házkutatást tartottak Trump korábbi ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős kiselefántot hozott a világra.","shortLead":"Harmadszorra is anyuka lett Angele, a huszadik életévében járó elefántanyuka: szombat hajnalban egy életerős...","id":"20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d79d57d8-2fca-430b-9cff-74155c24530d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9698f015-2490-41a8-b4a1-b5c36178804e","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Kiselefant_szuletett_a_fovarosi_allatkertben","timestamp":"2021. április. 28. 12:25","title":"Kiselefánt született a fővárosi állatkertben, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]