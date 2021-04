Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"67e1311e-00e0-4ebf-9c66-e2fe7359ae5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a hétvégi mozis díjátadó az online világban körbeutazta a Földet, a csalók sem tétlenkedtek: a legjobb film kategóriában jelölt alkotások álcája alatt terjesztenek kártékony fájlokat. A Kaspersky szakértői több olyan adathalász weboldalt is találtak, amelyek az Oscar-díjra jelölt filmek ingyenes streamelésének lehetőségét kínálják, de ezek valójában a felhasználók hitelesítési adatait lopják el.","shortLead":"Miközben a hétvégi mozis díjátadó az online világban körbeutazta a Földet, a csalók sem tétlenkedtek: a legjobb film...","id":"20210428_oscar_dijas_filmek_letoltese_virus_kaspersky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e1311e-00e0-4ebf-9c66-e2fe7359ae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69881b7-a75c-43d0-b975-c22411728bfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_oscar_dijas_filmek_letoltese_virus_kaspersky","timestamp":"2021. április. 28. 09:03","title":"Megnézné a neten az egyik Oscar-díjas filmet? Rosszul sülhet el a dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves eladási adatok gyengébbek lettek a vártnál.","shortLead":"Ugyan a tavaly év eleji, lezárásokkal teli időszakhoz viszonyítva megduplázódott a Starbucks nyeresége, a negyedéves...","id":"20210428_starbucks_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a795cb7-bdf3-4d9a-829d-b4fc49d7a4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa18e706-bed9-4784-9c74-e12a452f5e17","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_starbucks_nyereseg","timestamp":"2021. április. 28. 08:40","title":"Hiába nőtt a Starbucks nyeresége, a befektetők nem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","shortLead":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","id":"20210427_kina_halo_robot_urszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe28c3c1-17c8-47f1-8be9-0b6d2756c57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kina_halo_robot_urszemet","timestamp":"2021. április. 27. 18:07","title":"Kína felküldött egy robotot az űrbe, nagyon fontos munka vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondta, elfelejti a szakmáját, hiszen másfél éve nem beszélt a színpadon.","shortLead":"A színész azt mondta, elfelejti a szakmáját, hiszen másfél éve nem beszélt a színpadon.","id":"20210429_Benedek_Miklos_En_egy_volt_szinmuvesz_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b401bd32-e6bf-4581-bd15-92b40571e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19686642-657c-4c57-bd61-98820752c175","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Benedek_Miklos_En_egy_volt_szinmuvesz_vagyok","timestamp":"2021. április. 29. 09:33","title":"Benedek Miklós: „Én egy volt színművész vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állami béremelések húzták fel az átlagkeresetet.","shortLead":"Az állami béremelések húzták fel az átlagkeresetet.","id":"20210429_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684bb2db-5ce4-4933-8a83-0365587c68cd","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2021. április. 29. 09:14","title":"KSH: 414 ezer forint az átlagkereset, a teljes állásban dolgozók fele keres bruttó 316 ezer forintnál többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c38a09-26d1-463c-9cf9-1f470658a4b0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat a pandémia? És mi segít nekünk, ha megtörtént a tragédia, és gyászolunk? Singer Magdolna gyásztanácsadó kétrészes cikksorozatában ezt járja körül. ","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy a járvány okozta veszteségekre gyásszal reagálunk, de vajon magára a gyászra hogyan hat...","id":"20210429_Amikor_szerettunk_csak_ugy_eltunik_a_koronavirusjarvanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57c38a09-26d1-463c-9cf9-1f470658a4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98e6d0e-9ee8-4476-81a0-c65f70e049c6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210429_Amikor_szerettunk_csak_ugy_eltunik_a_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2021. április. 29. 13:30","title":"Amikor a szerettünk csak úgy eltűnik a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","shortLead":"A királynő online köszöntötte az Egyesült Királyságba érkezett új nagyköveteket.","id":"20210428_II_erzsebet_online_audiencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d773c87-2729-447c-9ebc-5a0d8961c0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c6fe0-9c84-4968-a022-28819fa3a087","keywords":null,"link":"/elet/20210428_II_erzsebet_online_audiencia","timestamp":"2021. április. 28. 08:19","title":"Először jelent meg nyilvánosan II. Erzsébet Fülöp herceg temetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","shortLead":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","id":"20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413ec17f-cb20-408e-94b4-16ce8f9a0187","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Az Európai sajtódíj jelöltje a hvg.hu felelős szerkesztője, Nagy Iván Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]