Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek kiberbiztonsági kockázata nem elhanyagolható.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium egy alig több mint fél éve működő céget bízott meg olyan feladattal, melynek...","id":"20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6b4bd-8b0a-41fe-9e42-afb6396e17c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pentagon_global_resource_systems_kiberbiztonsag_vedelmi_miniszterium_ip_cim","timestamp":"2021. április. 27. 11:03","title":"175 millió IP-címet adott át a Pentagon egy cégnek, és volna itt egy furcsaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124563ba-190b-41a6-b780-5911957fdc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás M2 Competition kizárólag a hátsó kerekekre leadott teljesítménye bőven meghaladja az 500 lóerőt.","shortLead":"Az erősen limitált szériás M2 Competition kizárólag a hátsó kerekekre leadott teljesítménye bőven meghaladja az 500...","id":"20210428_az_uj_m4nel_is_erosebb_lett_a_kis_m2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124563ba-190b-41a6-b780-5911957fdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5d6558-bdc1-44dc-a35c-14e375d27b59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_az_uj_m4nel_is_erosebb_lett_a_kis_m2","timestamp":"2021. április. 28. 09:21","title":"Az új M4-nél is erősebb lett a kis M2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a nagymotorok, amelyeket vizsgáztatni kell. ","shortLead":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek...","id":"20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6c45f0-01da-4e4f-a9a3-10fefb069e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","timestamp":"2021. április. 28. 09:27","title":"A robogókra is kötelező műszaki vizsgát szeretne az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy Moderna-vakcinát, azoknak a 98,9 százaléka már védettnek tekinthető, a zárt idősotthonokban pedig kevés kivétellel már azok is biztonságban érezhetik magukat, akiket még nem oltottak be.","shortLead":"Idősotthonok és hajléktalanszállók lakóit, dolgozóit vizsgálta a főváros. Aki megkapta a Pfizer–BioNTech- vagy...","id":"20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b02f03-90d8-4e75-bce3-8f12912c1542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_fovaros_antigen_teszt_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 11:24","title":"Elkészült a főváros antitesttesztje: a beoltottak 98,9 százaléka védett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546","c_author":"Fodor Kata, Új-Delhi","category":"360","description":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd a betegséggel, és hogyan látta Újdelhiben közvetlen közelből az indiai egészségügy kétségbeesett harcát.","shortLead":"Fodor Kata a járványkatasztrófával sújtott Indiában kapta el a koronavírust. Írásában beszámol arról, hogyan küzd...","id":"20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552b4c1e-c793-4795-aa4d-83e510df2546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5ef8bb-0707-4cf1-9938-3f7cdc1709bd","keywords":null,"link":"/360/20210428_Fodor_Kata_Disaster_Area__avagy_magyarkent_covidosnak_lenni_Indiaban","timestamp":"2021. április. 28. 11:10","title":"Disaster Area – avagy magyarként covidosnak lenni Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","shortLead":"0,6 százalékos maradt az alapkamat a Monetáris Tanács döntése után.","id":"20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c97bc9a-48f5-46f7-83c9-b6c652400758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6d47b8-5e28-411a-81d8-cba5deb1ff15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_alapkamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2021. április. 27. 14:14","title":"Nem nyúltak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910933cf-4619-437b-9b08-f97f331172ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a Facebookon tette közzé az örömhírt.","shortLead":"Az énekesnő a Facebookon tette közzé az örömhírt.","id":"20210428_Megszuletett_Szaloki_Agi_kisfia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910933cf-4619-437b-9b08-f97f331172ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285c2339-b259-4ce5-bc5e-4367b7bc06f8","keywords":null,"link":"/elet/20210428_Megszuletett_Szaloki_Agi_kisfia","timestamp":"2021. április. 28. 11:14","title":"Megszületett Szalóki Ági kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is dolgozik.","shortLead":"Az Apple és a Spotify után a Facebook is közzétette podcastcsatornákat támogató terveit. Utóbbi két vállalat össze is...","id":"20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea34264-655b-4969-ba94-67bd92faa02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ce4ca8-6a13-4f53-a7a9-2a9851987d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_facebook_boombox_spotify_podcast_apple_streaming","timestamp":"2021. április. 27. 10:33","title":"Hanglejátszó jön a Facebookba, az Apple és a Spotify is a podcastekre fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]