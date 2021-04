Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","shortLead":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","id":"20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314df0e3-8391-4cd7-9766-00a02c9e089c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","timestamp":"2021. április. 28. 21:34","title":"Tiborcz István bővíti a felsőörsi birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46f9a0a-9c41-474c-98d9-ca154576e99f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kihirdették a tervpályázat győzteseit.","shortLead":"Kihirdették a tervpályázat győzteseit.","id":"20210429_latvanyterv_diakvaros_nagyvasartelep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a46f9a0a-9c41-474c-98d9-ca154576e99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48fbe15-0360-4645-a3e6-bc0a0706f53c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_latvanyterv_diakvaros_nagyvasartelep","timestamp":"2021. április. 29. 10:05","title":"Látványterveken a Diákváros nagyvásártelepi fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa817a36-0264-48b1-ab0b-e82dce3c791c","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat a színházakban.","shortLead":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat...","id":"20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa817a36-0264-48b1-ab0b-e82dce3c791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829fa546-4a7e-4270-ad73-40def8f35da8","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","timestamp":"2021. április. 30. 13:39","title":"Hivatalos: még nem járhatnak egyedül színházba a kamaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomtatvánnyal toboroznak önkénteseket a 12 hónapos vizsgálatra.","shortLead":"Nyomtatvánnyal toboroznak önkénteseket a 12 hónapos vizsgálatra.","id":"20210430_sinopharm_vizsgalat_pecsi_tudomanyegyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed162e46-f743-4a1f-940a-727058b6c57f","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_sinopharm_vizsgalat_pecsi_tudomanyegyetem","timestamp":"2021. április. 30. 13:53","title":"Mégis indul egy országos vizsgálat a koronavírus elleni vakcinák hatékonyságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4dcef-f3e1-4904-8cac-3c68f82aee83","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint – Németh Róbert","category":"kultura","description":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra, hogy segítsenek összeállítani a valaha készült legfontosabb magyar filmek 30-as listáját. Megáll az idő, Saul fia, Szindbád – sorozatunk befejező részében a toplista első tíz helyezettjét mutatjuk be.\r

","shortLead":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra...","id":"20210430_Minden_idok_10_legfontosabb_magyar_filmje__HVG_TOP30_3__A_Szerelemtol_a_Bizalomig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98f4dcef-f3e1-4904-8cac-3c68f82aee83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac891d8-2770-4f9a-8a0b-89cc631989f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Minden_idok_10_legfontosabb_magyar_filmje__HVG_TOP30_3__A_Szerelemtol_a_Bizalomig","timestamp":"2021. április. 30. 19:00","title":"Ez minden idők 10 legfontosabb magyar filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is komoly gondokat okoz.","shortLead":"A globális chiphiány problémája még hónapokig nem oldódik meg a Cisco vezérigazgatója szerint. A jelenség már most is...","id":"20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e5e488b-1a2d-4e51-ad24-54b014969e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb9225-511b-4251-bddb-667bf887409d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_cisco_chiphiany_felvezeto","timestamp":"2021. április. 29. 10:03","title":"Még legalább 6 hónapig szenvedhet a világ a chiphiánytól, jósolja a Cisco első embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","id":"20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a8165a-de85-4586-abf9-76a8d9170d75","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","timestamp":"2021. április. 29. 18:29","title":"Szijjártó az amerikai vádakra: Tőlünk nem kell félteni a demokráciát és a szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]