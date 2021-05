Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","shortLead":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","id":"20210501_immunologus_oltas_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c6cd8-425e-4d16-81f9-358a9568f0fc","keywords":null,"link":"/elet/20210501_immunologus_oltas_etterem","timestamp":"2021. május. 01. 15:11","title":"Egy immunológus szerint két oltás után se menjünk étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó lejátszósávjában, de ha pozitívak lesznek a visszajelzések, szélesebb körben is bevezetik majd az újdonságot.","shortLead":"Egyelőre csak néhány videó esetében, és csak kevés felhasználó számára jelennek meg a hozzászólások a videó...","id":"20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e7b7e1-bc9e-4973-b9c5-3e0bc6789735","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_kommenteles_hozzaszolas_youtube_video_idobelyeg","timestamp":"2021. április. 30. 17:03","title":"Megváltoztatná a kommentelést a YouTube, már tesztelik az új verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df7db8d-a200-4096-8431-93c09a32d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács István egy pert is kilátásba helyezett.","shortLead":"Bács István egy pert is kilátásba helyezett.","id":"20210430_bacs_istvan_kommunista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df7db8d-a200-4096-8431-93c09a32d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4435e3-a82d-458d-b10b-b37f5f0919bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_bacs_istvan_kommunista","timestamp":"2021. április. 30. 16:53","title":"\"Büdös kommunistának\" nevezte Érd fideszes képviselője az újságírót, aki vagyonnyilatkozatáról kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe0f3fb-bbaa-4f13-9272-b408f5cfce6a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A napokban kiadott iOS 14.5 számos érdekes fejlesztést hozott. Ezek közé tartozik az újfajta adatvédelmi megoldás, az App Tracking Transparency. Az Apple rövid videóban magyarázza el, pontosan mire is jó ez és miért éri meg bekapcsolni.","shortLead":"A napokban kiadott iOS 14.5 számos érdekes fejlesztést hozott. Ezek közé tartozik az újfajta adatvédelmi megoldás...","id":"20210501_ios_14_5_app_tracking_transparency_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fe0f3fb-bbaa-4f13-9272-b408f5cfce6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dd7f41-5e59-43ba-9dfe-529ab2f82fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_ios_14_5_app_tracking_transparency_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2021. május. 01. 08:03","title":"Bekerült egy nagyszerű funkció az iPhone-okba, mindenképp vessen rá egy pillantást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár világszerte tapasztalható az oltási kedv növekedése, még mindig sokan vannak, akik tartanak a koronavírus elleni vakcináktól, illetve az esetlegesen fellépő mellékhatásoktól. Számukra lehet megnyugtató brit kutatók legfrissebb elemzése.","shortLead":"Bár világszerte tapasztalható az oltási kedv növekedése, még mindig sokan vannak, akik tartanak a koronavírus elleni...","id":"20210430_vakcina_mellekhatas_karfajdalom_fejfajas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc518ada-ea8d-4d35-9b53-b22ab1403b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_vakcina_mellekhatas_karfajdalom_fejfajas","timestamp":"2021. április. 30. 08:03","title":"Kiderült, mik a koronavírus elleni oltások leggyakoribb mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert azt környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport kommunikációs vezetője szerint a cég is növekvő érdeklődést tapasztal, négy év alatt 17-szeresére emelkedett a cég működési területén telepített háztartási méretű napelemes rendszerek száma.","shortLead":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes...","id":"20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9632fc-f5ff-4a84-b481-0dbb1a18f22d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","timestamp":"2021. május. 01. 13:59","title":"Ugrásszerűen nő a napelemes rendszerek népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","shortLead":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","id":"20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeefdeb-1ee3-41a4-9805-924f0d7a0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. május. 01. 15:35","title":"Tilos és veszélyes, mégis Dél-Ázsiából rendelt gyógyszert a koronavírus ellen egy piliscsabai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]