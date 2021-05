Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","shortLead":"Magyarellenes falragaszokat tettek ki Beregszászon.","id":"20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae276c5-00f6-4ac7-8451-ed6050a31839","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_beregszsasz_magyarellenes_ukran_falragasz","timestamp":"2021. május. 03. 12:36","title":"„Késhegyre a magyarokkal!” – uszító falragaszok jelentek meg Beregszászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df15bef-2643-4cd8-8007-f195e47c5ed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több tucat fekete és piros kézlenyomat borítja egy mexikói barlang falát, a régészek szerint ezek az egykor ott élő maják felnőtté válási rituáléjához kötődhetnek.","shortLead":"Több tucat fekete és piros kézlenyomat borítja egy mexikói barlang falát, a régészek szerint ezek az egykor ott élő...","id":"20210503_kezjegy_rituale_lelet_keznyom_gyerekek_osi_szokas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df15bef-2643-4cd8-8007-f195e47c5ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52c183b-c803-4a9f-92f7-d8d823f80af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_kezjegy_rituale_lelet_keznyom_gyerekek_osi_szokas","timestamp":"2021. május. 03. 14:03","title":"Rejtélyes kéznyomokat találtak egy mexikói barlangban, egy rituáléhoz kötődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és annak útvonalán. ","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és...","id":"20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fec26c-b6f3-4331-aaf4-c40c084749ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:26","title":"BKK-buszok kerültek a rendőrség célkeresztjébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is – visszavágyik a rongyosra nézett családi VHS-kazetták sorozatmúltjába. ","shortLead":"Bár dúskálunk az izgalmas és jó minőségű folytatásos tartalmakban, a szívünk – és vele együtt az agyunk is –...","id":"20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1464a70a-c666-443c-ad68-17c7feec4968","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_regi_sorozatok_pandemia_nezettseg","timestamp":"2021. május. 02. 20:00","title":"Hiába nagyobb a sorozatéhség a járvány alatt, mindenki csak Netflix-repetázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Mfor","category":"kkv","description":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél gyorsabb átoltottság érdekében, máshol viszont inkább csak tájékoztatják őket arról, hogy az oltás bizony fontos. ","shortLead":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél...","id":"20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6441eb-932c-41ae-baa3-f813bba6de01","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","timestamp":"2021. május. 02. 13:25","title":"Nem törik össze magukat a bankok, hogy szabadnappal jutalmazzák az oltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c73b64-164f-46a2-9fa6-27e2c303c388","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Eddig 13 uniós tagállam adta le a nemzeti helyreállítási tervét Brüsszelben, Magyarország nincs közöttük, a határidő múlt héten péntek volt. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy Magyarországnak mik a szándékai. A pénz nem vész el, csak később érkezhet.","shortLead":"Eddig 13 uniós tagállam adta le a nemzeti helyreállítási tervét Brüsszelben, Magyarország nincs közöttük, a határidő...","id":"20210503_Tizenharom_unios_orszag_mar_sorban_all_a_helyreallitasi_penzert__Magyarorszag_meg_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c73b64-164f-46a2-9fa6-27e2c303c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2e9874-a7aa-42dc-818f-c83748c658a3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210503_Tizenharom_unios_orszag_mar_sorban_all_a_helyreallitasi_penzert__Magyarorszag_meg_nem","timestamp":"2021. május. 03. 14:58","title":"Tizenhárom uniós ország már sorban áll a helyreállítási pénzért – Magyarország még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84469807-7b1d-48fe-b322-6f55bcd3eb0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új tagot választunk, de nem Törőcsik helyére, hanem magunk közé – mondta Bodrogi Gyula.","shortLead":"Új tagot választunk, de nem Törőcsik helyére, hanem magunk közé – mondta Bodrogi Gyula.","id":"20210503_Torocsik_Mari_halala_jovo_heten_valasztanak_uj_tagot_a_Nemzet_Szineszei_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84469807-7b1d-48fe-b322-6f55bcd3eb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52c6ec0-606a-4e08-a8b3-5e868c465510","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_Torocsik_Mari_halala_jovo_heten_valasztanak_uj_tagot_a_Nemzet_Szineszei_koze","timestamp":"2021. május. 03. 13:46","title":"Törőcsik Mari halála: jövő héten választanak új tagot a Nemzet Színészei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","shortLead":"1931. május 1-én adták át a világ egyik leghíresebb épületét, a New York-i Empire State Buildinget. ","id":"20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70496226-6c47-489f-818e-2f01e42f887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d88082f-b5e3-4b15-bf85-50389c6e5e41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Kilencven_eves_az_Empire_State_Building","timestamp":"2021. május. 01. 16:27","title":"Kilencven éves New York ikonikus épülete, az Empire State Building","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]