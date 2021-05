Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már a hazai gyártás 90 évvel ezelőtti indulása előtt sor került. ","shortLead":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már...","id":"202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f0-f0c0-4b9d-b75b-0e457ed9a1b6","keywords":null,"link":"/360/202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","timestamp":"2021. május. 02. 16:00","title":"Tapssal, sikerrel, de vérrel és verítékkel érkezett meg a hangosfilm Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872c3c5-d3f0-4e42-be1d-0ae637c0dc9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendszámot nem kaphat a négykarikás gyártó szívómotoros extrém versenyautója.","shortLead":"Rendszámot nem kaphat a négykarikás gyártó szívómotoros extrém versenyautója.","id":"20210503_125_millio_forintba_kerul_a_legujabb_audi_r8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2872c3c5-d3f0-4e42-be1d-0ae637c0dc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8ec77a-2cdb-4788-ae3f-ba3699b807da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_125_millio_forintba_kerul_a_legujabb_audi_r8","timestamp":"2021. május. 03. 07:59","title":"125 millió forintba kerül a legújabb Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül foglalkoznak a téli hó- és jégmentesítés ökológiai következményeivel.","shortLead":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül...","id":"202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcad8ba-6b84-4e3c-9991-5ad2044c9b08","keywords":null,"link":"/360/202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","timestamp":"2021. május. 02. 08:30","title":"Szó szerint elsózzuk a jövőnket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon alapítványokba kiszervezésére mutatott rá a Momentum szombat délután a Kossuth térre szervezett flashmobjával, amely során terasznak rendezték be a teret. A rendőrökkel rövid vita volt arról, hogy ez politikai gyűlés-e, vagy sajtótájékoztató. A járőrök rövidesen távoztak.","shortLead":"A teraszok megnyithattak, a politikai gyűlések továbbra sem engedélyezettek - erre a visszásságra, meg a közvagyon...","id":"20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ec49094-6405-44a3-8e5e-495f50dc592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5dff05-cdca-41b1-a1d2-255242e7ef22","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_A_Momentum_nyitott_egy_teraszt_a_parlamentnel_kijottek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 01. 19:01","title":"A Momentum nyitott egy teraszt a Parlamentnél, kijöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","shortLead":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","id":"20210503_embercsempesz_hajo_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf7959f-2738-4c1b-9f39-4483be6102d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_embercsempesz_hajo_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 07:21","title":"Sziklának ütközött San Diego mellett egy embercsempészhajó, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63eeb6c1-4476-4e1e-97d5-6df7604a2477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráció lassulása miatt ennek elérése azonban nem biztos, hogy egyszerű lesz. ","shortLead":"A regisztráció lassulása miatt ennek elérése azonban nem biztos, hogy egyszerű lesz. ","id":"20210501_Orban_otmillio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63eeb6c1-4476-4e1e-97d5-6df7604a2477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aa1be1-89b2-4851-95e8-b884b7e2bb92","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Orban_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 01. 14:39","title":"Orbán következő célja az ötmillió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","shortLead":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","id":"20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1164d9a-29ea-4280-ab80-5a6e4bedfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","timestamp":"2021. május. 01. 16:23","title":"Lego-buszmegállót varázsoltak a Kútvölgyi útra a kétfarkúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705ee05e-bdf4-4e8e-af88-26723f1b4703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem erősítették meg, hogy biztosan medvétől származik a lábnyom, de addig is óvatosságra intik az arra túrázókat.","shortLead":"Még nem erősítették meg, hogy biztosan medvétől származik a lábnyom, de addig is óvatosságra intik az arra túrázókat.","id":"20210503_Medvelabnyomot_talalhattak_Diosjenon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705ee05e-bdf4-4e8e-af88-26723f1b4703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6362d6-8732-4a5a-a2b8-693a75b85732","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Medvelabnyomot_talalhattak_Diosjenon","timestamp":"2021. május. 03. 13:14","title":"Medve nyomára bukkanhattak Diósjenőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]