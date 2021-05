Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch egy sokak számára igen hasznos funkciót hozhat magával.","shortLead":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch...","id":"20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a036ac8-a151-4c7e-99b7-2f5baa4d5942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","timestamp":"2021. május. 05. 12:03","title":"Ha ezt tényleg meglépi az Apple, viszik majd az okosóráját, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét a lehetséges orosz-amerikai csúcs elképzelhető időpontjának.","shortLead":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét...","id":"20210505_biden_putyin_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f104487-c30d-496d-939d-957df0c74c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_biden_putyin_talalkozo","timestamp":"2021. május. 05. 05:57","title":"Biden júniusban találkozna Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják, hogy elválnak útjaik.","shortLead":"A Microsoft társalapítójának és feleségének Twitter-csatornái egyszerre jelent meg a közlemény, melyben tudatják...","id":"20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b5f2b4-bd19-4fa6-8580-f4799686cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cd0c50-7100-484b-b998-24335a5185d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_bill_gates_valasa_melinda_gates","timestamp":"2021. május. 03. 22:41","title":"27 év után elválik Bill és Melinda Gates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig Magyarországon van, de innen is teljes időben dolgozik.","shortLead":"Az mRNS-alapú oltások kifejlesztésében kulcsszerepet játszó, egyébként Amerikában élő biokémikus május 27-ig...","id":"20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e35578-34bb-4ff5-9389-0517003bc273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a458f6fe-c1d8-44c7-a948-d42224b06324","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_Kariko_Katalin_Most_hirtelen_mindenki_jarvanyszakerto_lett","timestamp":"2021. május. 03. 19:07","title":"Karikó Katalin: Most hirtelen mindenki járványszakértő lett, de én nem vagyok az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák a választásokat.","shortLead":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák...","id":"20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87ffeb0-cc55-40e8-be19-ae2207fdb4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 05. 11:26","title":"G. Fodor Gábor: A választások tétje, hogy folytatja-e a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni különböző állami támogatású hitelekhez. Nem ritkák azonban az olyan élethelyzetek, amikor bár külső forrásra van szükség, de az adott célra állami támogatás nem érhető el, vagy egyszerűen az igénylő nem felel meg a feltételeknek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni...","id":"20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046f0c79-f414-410f-b16c-b29d21dada88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","timestamp":"2021. május. 05. 16:31","title":"Ennyibe kerül, ha most akar hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől. Így szerettem meg az ecetes-sós chipset, vettem fel a brit akcentust, de nem értettem meg soha a rögbit.","shortLead":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől...","id":"20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c630e8f6-37bc-4d59-b862-b377484b32a1","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","timestamp":"2021. május. 04. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Mit adtak nekünk a cardiffiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bizottság kormánypárti tagjai hivatali elfoglaltságaikra hivatkoztak, az ülés határozatképtelenné vált.","shortLead":"A bizottság kormánypárti tagjai hivatali elfoglaltságaikra hivatkoztak, az ülés határozatképtelenné vált.","id":"20210504_nemzetbiztonsagi_bizottsag_ules_szabotazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9637658f-6425-4f40-8299-5288bb49d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bacbfd-8ce1-43fe-bba1-084d212845d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_nemzetbiztonsagi_bizottsag_ules_szabotazs","timestamp":"2021. május. 04. 16:24","title":"Nem jelentek meg a kormánypárti képviselők a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, így sem Fudanról, sem a Dunaferről nem lehetett tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]