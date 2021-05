Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","shortLead":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","id":"20210505_keseles_brazilia_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba964de3-1f2b-4404-a79d-3ebb00085b23","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_keseles_brazilia_ovoda","timestamp":"2021. május. 05. 06:42","title":"Halálra késelt egy támadó három gyereket és két alkalmazottat egy brazil óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A partira a játékosok párjai is elmentek, ezzel a gyanú szerint megszegték a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9167c61-5c06-49c1-9310-d8f9e5947e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b881c1-3f7a-4755-b1fd-843d328ba982","keywords":null,"link":"/sport/20210504_csapatepito_grillezes_lionel_messi","timestamp":"2021. május. 04. 20:35","title":"Csapatépítő grillparti miatt indult vizsgálat Messi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti hatását, amikor a rendszer összeomlik. Ezt nevezik ők terheléses támadásnak. Vélemény.","shortLead":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti...","id":"202118_terheleses_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af8055-071c-4ff8-8efc-7c7beec992dd","keywords":null,"link":"/360/202118_terheleses_tamadas","timestamp":"2021. május. 06. 13:00","title":"Tóta W.: Terheléses támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","shortLead":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","id":"20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a823c2e1-bc42-459a-90d1-c1d6ba61a9b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","timestamp":"2021. május. 06. 18:03","title":"Közép-Európa legmodernebb biobankját alakítják ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS énekese posztumusz díjat kapott.","shortLead":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS...","id":"20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87526248-34b9-4895-a42d-a72abce231bf","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","timestamp":"2021. május. 06. 15:55","title":"A tragikusan fiatalon meghalt Siklósi Örs is díjat kapott az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 1388 forint volt idén az első negyedévben, 5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi 1326 forintnál – derül ki a Trenkwalder és a Moore Hungary elemzéséből, amelyről közleményben tájékoztatták az MTI-t szerdán.","shortLead":"A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 1388 forint volt idén az első negyedévben, 5...","id":"20210505_Az_Alfoldon_500_forinttal_kevesebb_egy_fizikai_munkas_orabere_mint_a_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3eccb5-2f25-4a3c-86c5-6d98d54472d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Az_Alfoldon_500_forinttal_kevesebb_egy_fizikai_munkas_orabere_mint_a_fovarosban","timestamp":"2021. május. 05. 13:28","title":"Az Alföldön 500 forinttal kevesebb egy fizikai munkás órabére, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","shortLead":"A déli félteke nyarára tervezi az esküvőjét az új-zélandi miniszterelnök.","id":"20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=856a18fa-96a8-4633-ba62-22ae3584e0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef838a7-9aef-421b-b81b-1ec34a9ee0d5","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Jacinda_Ardern_es_partnere_osszehazasodnak","timestamp":"2021. május. 05. 09:19","title":"A sok válságkezelés után végre esküvőre készül Jacinda Ardern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5962889e-e4fa-498f-a86d-90d6e3808c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos is tud lenni a Facebook, ha kell. Még olyan helyzetekben is, amikor teljesen tanácstalan történészek szorulnak segítségre.","shortLead":"Hasznos is tud lenni a Facebook, ha kell. Még olyan helyzetekben is, amikor teljesen tanácstalan történészek szorulnak...","id":"20210506_facebook_rokon_level_elso_vilaghaboru_katona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5962889e-e4fa-498f-a86d-90d6e3808c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d2ead-6648-4207-abbf-1428e24259d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_facebook_rokon_level_elso_vilaghaboru_katona","timestamp":"2021. május. 06. 12:03","title":"A Facebook segítségével találták meg egy I. világháborús katona még élő rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]