[{"available":true,"c_guid":"d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúnyán összetört mindkét autó.","shortLead":"Csúnyán összetört mindkét autó.","id":"20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7fc34-40f0-499a-acc1-f1aba7ebae12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ba2d8-f7fc-4362-9c1f-9b99c5b57262","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_vezetestol_eltiltott_karambol_ferencvaros","timestamp":"2021. május. 06. 15:25","title":"Vezetéstől eltiltott férfi karambolozott Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","shortLead":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","id":"20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1348b1f-406b-4c47-8603-10254f844176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","timestamp":"2021. május. 06. 11:13","title":"Visszaesett márciusban a boltok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca122bd-d888-4acf-b11a-fa86e91373bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezőknek dönteniük kellett. ","shortLead":"A szervezőknek dönteniük kellett. ","id":"20210506_Sziget_Fesztival_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca122bd-d888-4acf-b11a-fa86e91373bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cc382-8b4f-4159-af70-eb3de2f73905","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Sziget_Fesztival_bejelentes","timestamp":"2021. május. 06. 12:01","title":"Elmarad a Sziget Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b919adb-1595-40ab-96c8-82e5facacb5d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati versenytársaikról. A HVG megszerezte a Magyar Turisztikai Ügynökség megújuló stratégiáját, amely új védjegyrendszer bevezetésével számol, és nem utolsósorban egy ordas hibát is megpróbál korrigálni.","shortLead":"Mire felébred Csipkerózsika-álmából a turizmus, már a kormányhoz közel álló szereplők mondhatnak ítéletet ágazati...","id":"202118__ujraindulo_turizmus__megint_alapitvanyok__rahel_vedjegye__magukat_minositik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b919adb-1595-40ab-96c8-82e5facacb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b059f0a-b4df-401a-a5cc-cac8d7318832","keywords":null,"link":"/360/202118__ujraindulo_turizmus__megint_alapitvanyok__rahel_vedjegye__magukat_minositik","timestamp":"2021. május. 06. 07:00","title":"Átszervezés, kiszervezés: a turizmusban is megkerülhetetlenné válhat a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli...","id":"20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec580ea6-2971-4eee-8b64-eecfe4d47ad1","keywords":null,"link":"/360/20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","timestamp":"2021. május. 06. 07:59","title":"Radar360: Orbán a \"szabadságért harcol\", az EU a kínaiakat blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt ráadásul csak a tizenöt legfontosabb uniós piacon, amelyben mi benne sem vagyunk. ","shortLead":"Mindezt ráadásul csak a tizenöt legfontosabb uniós piacon, amelyben mi benne sem vagyunk. ","id":"20210506_Mennyibe_kerul_autot_tartani_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a47f9-d255-457e-8607-964752e0b3dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210506_Mennyibe_kerul_autot_tartani_Europaban","timestamp":"2021. május. 06. 14:11","title":"Majdnem 400 milliárd euró adót szednek be az autósoktól Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben megjelent Az Orbán-szabály című kötetének. Méltatott Stumpf István, Deutsch Tamás, Bayer Zsolt, és persze maga a szerző is értekezett. ","shortLead":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben...","id":"20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb732c30-c655-4009-be63-78b50429b6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","timestamp":"2021. május. 05. 19:35","title":"Korszakalkotó politikusként és metafizikai gondolkodóként mutatja be Orbán Viktort G. Fodor Gábor könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","shortLead":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","id":"20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f33da0-98fc-4b2c-88b9-ddf09ea78f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 07. 06:16","title":"Ausztrália akár 2022 végéig is zárva tarthatja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]