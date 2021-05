Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","shortLead":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","id":"20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c325734-b564-4720-8050-88b5b46452a8","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 15:41","title":"Két hónapig nem fizetne a focistáinak az olasz bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal. Az erről szóló dokumentumok kiadására nem volt elég két hét a hivatalnak, a határidőt az oltásokra hivatkozva 45 nappal meghosszabbították. ","shortLead":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal...","id":"20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70823f9-a2d3-4d3b-978e-e1622b8bacec","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","timestamp":"2021. május. 12. 11:19","title":"Nehezen adja ki Hadházynak a kormányhivatal a szentendrei halottasházról szóló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem kell maszkot viselniük az osztályokban.","shortLead":"Május 17-től több korlátozás is megszűnik. Az egyetemekre visszatérhetnek a hallgatók, a középiskolás diákoknak nem...","id":"20210510_anglia_koronavirus_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed971ca-5783-4ca3-ae56-db7028ac2451","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_anglia_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. május. 10. 21:34","title":"Kinyithatnak jövő héttől a mozik, a koncerttermek és a színházak is Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","shortLead":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","id":"20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50b5901-1edd-4275-85eb-d56254f582f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 10. 13:52","title":"Karácsony: Szerintem nem engem kell tájékoztatni a kínai egyetem Magyarországra telepítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f91cb5a-d988-41e5-887e-7a67adce5292","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kínai, pakisztáni, jordániai és egyiptomi fiatalokat vett őrizetbe a rendőrség. Volt, akit az ágyából szedtek ki.","shortLead":"Kínai, pakisztáni, jordániai és egyiptomi fiatalokat vett őrizetbe a rendőrség. Volt, akit az ágyából szedtek ki.","id":"20210511_kulfoldi_egyetemista_rendorseg_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f91cb5a-d988-41e5-887e-7a67adce5292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e568770-aeca-453c-b22a-ccfc5c860f61","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_kulfoldi_egyetemista_rendorseg_csalas","timestamp":"2021. május. 11. 16:36","title":"Lopott adatokkal vásárolgattak külföldi egyetemisták, lecsaptak rájuk a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","id":"20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c34f2-c04f-44f3-858e-7925b249cb61","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","timestamp":"2021. május. 11. 19:05","title":"Kásler: A diákok 90 százaléka megjelent a hétfői tanítási napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d","c_author":"Bankmonitor / Tunner János","category":"gazdasag","description":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni a havi hiteltörlesztési kötelezettsége összegét. Pánikra azonban nincs ok, ma már erre is van megoldás. A Bankmonitor bemutatja, hogy szinte fillérekért is hozzá lehet jutni a szükséges anyagi biztonsághoz.","shortLead":"Ha a kata-s vállalkozó lakáshitelt vett fel, szinte biztos, hogy tartós betegség esetén a táppénze nem fogja elérni...","id":"20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bdccf44-55d2-42da-b600-ad418df8b33d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc379ba-5354-4d69-af48-d4cbe0fe19af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hogyan_torlesztheti_a_katas_vallalkozo_a_hitelet_ha_megbetegszik","timestamp":"2021. május. 11. 10:05","title":"Hogyan törlesztheti a kata-s vállalkozó a hitelét, ha megbetegszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell kifizetniük. Ha egy összegben rendezik, akkor még olcsóbb lehet.","shortLead":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell...","id":"20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3ea0-a463-4572-ba21-eec80db8fdeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","timestamp":"2021. május. 12. 10:05","title":"Egy új törvényjavaslat szerint kedvezményes áron vehetnék meg a bérlők az önkormányzati bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]