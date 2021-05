Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még csak ezután jöhet.","shortLead":"Eddig egyetlen platformon volt csak elérhető, de már ott is milliós letöltéseket produkált a Clubhouse. De a java még...","id":"20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825f8c-0418-4f8f-a581-c5377292b2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_android_ios_clubhouse_letoltes_megjelenes","timestamp":"2021. május. 11. 14:03","title":"Androidra is megjött az iPhone-os slágeralkalmazás, és talán a magyar premier sincs már messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3 milliárd forintot követelnek a Hableány és a Viking Sigyn üzemeltetőjén. ","shortLead":"Közös kárigényt nyújtottak be egy magyarországi ügyvédi irodán keresztül a baleset áldozatainak hozzátartozói, 4,3...","id":"20210510_Hableany_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b566ac59-20ae-493e-8829-ba7c88bb66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773f6646-1614-48f8-bbdb-599cfad0bed0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Hableany_karterites","timestamp":"2021. május. 10. 17:13","title":"Milliárdos kártérítést követelnek a Hableány-tragédia áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22","c_author":"EFAFLEX Hungária Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.","shortLead":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás...","id":"20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e96e94-c698-4cd3-832d-492e6fa8c3f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","timestamp":"2021. május. 12. 10:30","title":"Aki kimarad, az nagyon lemarad: így lehet sikeres a cége 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","shortLead":"A 2009-ben meggyilkolt volt MTK-s labdarúgó ügyében vették őrizetbe a zenész testvérét.","id":"20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c80121-ad78-4301-9421-be27d64d5a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_curtis_testvere_elfogas_katzenbach_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 20:16","title":"Pesti Srácok: Curtis testvérét is elfogták a rendőrök a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról gyűjt adatokat. Feltárta, hogy az egyes országok hatalmon lévő politikusai hogyan képviselik Moszkva érdekeit. Erről most beszámolt az EP-nek.","shortLead":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról...","id":"20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce485b8d-9123-4b5b-9f50-dcce1ab5980e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","timestamp":"2021. május. 10. 15:56","title":"Hodorkovszkij: Putyinnak vannak forrásai Merkel belső köreiben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","shortLead":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","id":"20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b4dd65-eb6e-4d6f-a78e-c2f8674c4b24","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","timestamp":"2021. május. 11. 08:28","title":"Tom Cruise visszaadja Golden Globe-díjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli...","id":"20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3681661f-f53d-4328-85f4-3b97876490ac","keywords":null,"link":"/360/20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","timestamp":"2021. május. 12. 08:06","title":"Radar360: A háború küszöbén a Hamász és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]