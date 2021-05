„Sajnos, az első teniszedzésen túlhajtottam magam, így a sürgősségin kötöttem ki. Lezsibbadt a két kezem, a nyelvem, rosszul lettem, leeshetett a vércukrom is. Azonnal hazaindultam, majd megmértük a vérnyomásom, ami nagyon alacsony volt, ezért hívtuk az orvost. Azt mondta, azonnal menjek be a sürgősségire, mert ez a koronavírus-fertőzés után nem tréfadolog” – számolt be a Blikknek az énekes, aki már sokkal jobban érzi magát, nem is kellett kórházban maradnia, de átfogó kivizsgálásra kell majd mennie.

„A sürgősségin az orvos azt mondta, ezek poszt-Covid-tünetek, ezért most visszavettem a tempóból. A feleségemnek is van egy kis szívizomgyulladása, de ez is elmúlik majd.”

Pápai Joci bízik benne, hogy hamarosan a zenei élet is újraindul, mert „mindenkinek szüksége van már a színpadra lelkileg és anyagilag is ebben a szakmában”. Annak viszont örül, hogy az utóbbi időben több időt tudott a családdal tölteni, úgy érzi, sokkal közelebb került a gyerekeihez.

