Kevesebb műtéti beavatkozással lehet helyrehozni a gyerekek törött csontjait egy új műtéti technológiával, írja a Népszava. Az eljárásban a fémcsavarokat, csontcsavarokat, drótokat felszívódó implantátummal helyettesítik, és miután a csont összeforrt, az úgynevezett polylaktát-glikolat co-polimer anyagú rögzítő egyszerűen lebomlik és kiürül szervezetből. Jelenleg Európában Magyarországon végezték a legtöbb műtétet felszívódó implantátummal gyermeksérülteken.

A lap felidéz egy esetet, amikor tavaly nyáron egy hétéves kislány mindkét alkarját eltörte, a törés jellege miatt mindkét kart a könyököt is befedő hosszú gipsszel kellett volna rögzíteni, ami teljesen kiszolgáltatottá tette volna a gyereket. A kislány mindkét alkarjának csontjait azonban felszívódó implantátummal rögzítették, így a kislánynak csak egy hétig kellett egy rövid gipszsínt viselnie, amit hamar lecserélt egy levehető tépőzáras karvédőre. Így a kislány megúszott egy második műtétet, ugyanis ha titánnal vagy egyéb fémmel rögzítették volna a karját, akkor azt később egy újabb műtéttel el kellett volna távolítani.

A Népszava felidéz egy másik példát is, amikor egy sportoló fiúnak a karja a korábbi titán implantátumokkal együtt tört. Az ő esetében teljesen egyedi megoldást alkalmaztak, a korábbi fémet is felszívódó implantátumokra cserélték. Átlagos esetekben a fémek kivétele ugyan egyszerűbb, mint a behelyezésük, de az is altatással, kórházi kezeléssel és jelentős egészségügyi többletkiadással jár, ehhez jön még hozzá a műtéti szövődmények rizikója.

A gyerekek sérüléseinek ellátásánál a felszívódó, illetve a fémötvözet implantátumot a bőrön át néhány milliméteres metszéssel vezetik a sérült csontba. Ha fémmel rögzítik a törést, annak eltávolításakor ezeket a sebhelyeket újra fel kell vágni, sőt néha nagyobb metszésre is van szükség, mint az implantátum behelyezéséhez.

Noha ezt az eljárást már tíz éve használják Magyarországon, ezek az operációk még csak a technológia klinikai próbáinak számítanak, pedig a gyermekkori törések körülbelül 30-40 százaléka kezelhető lenne ilyen implantátumokkal.

Magyarországon az Országos Baleseti Intézetében és a PTE Klinikai központjában tudnak dolgozni a felszívódó implantátummal, a lap szerint azért, mert az elején lelkes orvosok alapítványi és egyéb támogatásokból megszerezték rá a forrást.