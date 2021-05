Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","shortLead":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","id":"20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2157ee59-5722-4ede-aec0-379e3e2a9385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","timestamp":"2021. május. 14. 18:35","title":"Kiszáll az MNB saját corvinusos képzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más, mint amit eddig látott. Az arabok és zsidók által vegyesen lakott városokban eddig szinte ismeretlen polgárháborús állapotok hosszú távon is tovább roncsolhatják az izraeli társadalom szövetét. ","shortLead":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más...","id":"20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356952d0-88c6-4417-bff9-6e700fc428fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Fülke: \"Ami most történik, az hosszú távon is tragédia Izrael számára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","shortLead":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","id":"20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae5444e-341b-4322-9d4c-57c994c282c8","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","timestamp":"2021. május. 16. 16:19","title":"Mutatjuk a szurkolót, aki szemmel láthatóan nem olvasta Gulyás Gergely nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","shortLead":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","id":"20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b6b35-af2c-4f1e-8413-2141d1843b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","timestamp":"2021. május. 16. 09:59","title":"Merkely Béla műtötte Lehoczky Zsuzsát még húsz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344f96e0-cd50-4e5b-8f0f-46ca72dcbcb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 72 millió éve fosszilizálódott egyed maradványait vizsgálták meg ehhez a kutatók.","shortLead":"Egy 72 millió éve fosszilizálódott egyed maradványait vizsgálták meg ehhez a kutatók.","id":"20210514_tarajos_dinoszaurusz_mexiko_maradvany_fosszilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=344f96e0-cd50-4e5b-8f0f-46ca72dcbcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8281562-13df-4170-acfe-f9b074eaec4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_tarajos_dinoszaurusz_mexiko_maradvany_fosszilia","timestamp":"2021. május. 14. 18:28","title":"A tarajos dinók eddig ismeretlen faját azonosították Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","shortLead":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","id":"202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9820486b-e61d-42e3-b211-1e1551c84ed4","keywords":null,"link":"/360/202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","timestamp":"2021. május. 16. 11:10","title":"Mesék a zárkából - a magyar börtönök rögvalósága keveredik a fantázia világával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]