[{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","shortLead":"Kiskunhalason torkollott garázdaságba és testi sértésbe egy maszkviselés miatt kialakult konfliktus.","id":"20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0670d2ea-3ae7-4e95-8c3a-92d3f92819d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_maszk_verekedes_kopkodes_elado_bolt","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Nem volt hajlandó maszkot húzni, leköpte az eladót és megverte a bolt tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","shortLead":"A legtöbben az inflációt okolják a rossz anyagi helyzetük miatt.","id":"20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78dd9c-ca05-485e-b9ea-af6c1a9b0cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_publicus_kutatas_bevetel_csalad","timestamp":"2021. május. 17. 07:32","title":"Publicus: a magyarok negyede kevesebb pénzből kénytelen megélni, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében, írták az egyik kép alá.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ruházati vállalataként hatalmas a felelősségük a sokszínűség és az elfogadás megteremtésében...","id":"20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d381a57-1416-460b-8102-0443a1aae40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc6c0d5-618f-42eb-8fa1-76d2385468ed","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Retusalatlan_a_pattanasokat_is_vallalo_fotokkal_hirdet_egy_nagy_ruhaaruhaz","timestamp":"2021. május. 17. 11:40","title":"Retusálatlan, a pattanásokat is vállaló fotókkal hirdet egy nagy ruhaáruház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","shortLead":"A rendezvényt csak az intézmények nyitott, épületen kívüli területein lehet megtartani.","id":"20210518_ballagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d366c50-537a-4ff3-885a-f5801cd23266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccedbf0-9441-4dc3-9488-f0ce1c0029c3","keywords":null,"link":"/elet/20210518_ballagas","timestamp":"2021. május. 18. 07:15","title":"Május 25-e után lehet ballagásokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt érdekeltjei kapnak ízelítőt, hogy milyen is az, amikor Palkovics a szavát adja valamire. Az innovációs és technológiai miniszter hétfőn egyeztetett a főváros vezetőivel a Fudan Egyetem kampuszának sorsáról, a jelek szerint pedig továbbra is csak azt érdemes elhinni Palkovicsnak, ami már megtörtént.

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt...","id":"20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15095a49-1d39-4581-837c-b30dc3029313","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","timestamp":"2021. május. 18. 12:05","title":"A Palkovics-trükk: így nyomja le ellenfeleit a kormány végrehajtóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem bontottak meg.","shortLead":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem...","id":"20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3429a998-53b5-49d5-bf92-53e00ca0b17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","timestamp":"2021. május. 17. 17:03","title":"Fontos könnyítésről döntött az EMA, könnyebb lesz tárolni a Pfizer-vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","shortLead":"A legújabb filmklipben a magyar főváros legalább annyira főszereplő, mint Scarlett Johansson.","id":"20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f19ece-fa9a-43ce-a309-bab3e8893953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f530860-2c76-4c08-b22c-197b4d49f166","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Mekkora_reklam_lesz_Budapestnek_az_uj_Fekete_Ozvegy","timestamp":"2021. május. 18. 11:38","title":"Mekkora reklám lesz Budapestnek az új Fekete Özvegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","shortLead":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","id":"20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a831271-2bec-49bd-9db6-24196a9e5f53","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","timestamp":"2021. május. 16. 20:59","title":"Elverte a jég a Vas megyei Peresznyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]