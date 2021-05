Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"266a4f0e-86e2-4ed3-ac92-8c2dfc7feeea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nyolcmillió éves koponya alapján azonosítottak a kutatók egy eddig ismeretlen, mára kihalt krokodilfajt Ausztráliában.","shortLead":"Egy nyolcmillió éves koponya alapján azonosítottak a kutatók egy eddig ismeretlen, mára kihalt krokodilfajt...","id":"20210522_ismeretlen_oskrokodilfaj_koponyaja_baru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=266a4f0e-86e2-4ed3-ac92-8c2dfc7feeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b76d5-e739-42fb-bf24-fa39c993bddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_ismeretlen_oskrokodilfaj_koponyaja_baru","timestamp":"2021. május. 22. 16:03","title":"Találtak egy 8 millió éves koponyát, így sikerült azonosítani egy eddig ismeretlen fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőn és kedden tartottak nagyobb ellenőrzést a buszsávok használatával kapcsolatban.","shortLead":"Hétfőn és kedden tartottak nagyobb ellenőrzést a buszsávok használatával kapcsolatban.","id":"20210520_buszsav_parkolas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d9adc3-838e-49b1-85a3-dcd98813ec8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07001873-fc4e-4248-a502-656c32fda1b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_buszsav_parkolas_budapest","timestamp":"2021. május. 20. 20:56","title":"Két nap alatt 68 autóst büntettek a rendőrök buszsávban közlekedésért vagy ott parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79cd2f8-2102-41e9-b424-a499a382a387","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Igazságügyi Minisztérium Barbara Starr 2017 júniusi és júliusi beszélgetéseire volt kíváncsi.","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium Barbara Starr 2017 júniusi és júliusi beszélgetéseire volt kíváncsi.","id":"20210521_Donald_Trump_CNN_tudosito_Barbara_Starr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79cd2f8-2102-41e9-b424-a499a382a387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73701891-31a0-4544-a5b1-8302fb20d43a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_Donald_Trump_CNN_tudosito_Barbara_Starr","timestamp":"2021. május. 21. 15:01","title":"Trumpék titokban megszerezték a CNN tudósítójának levelezését és telefonbeszélgetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dec4522-bc5c-40ba-863f-bed89253613d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jövőben a kijelző alá tenné a Pixel telefonok szelfikameráját, ehhez viszont egy olyan megoldást alkalmaznának, amit más gyártónál még nem láttunk.","shortLead":"A Google a jövőben a kijelző alá tenné a Pixel telefonok szelfikameráját, ehhez viszont egy olyan megoldást...","id":"20210521_google_pixel_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_telefon_kijelzo_ala_rejtett_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dec4522-bc5c-40ba-863f-bed89253613d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165d17d7-8318-43c7-b289-56be2b412457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_pixel_hajlithato_kijelzo_osszecsukhato_telefon_kijelzo_ala_rejtett_kamera","timestamp":"2021. május. 21. 09:33","title":"Trükkös megoldással tehet kamerát a kijelző alá a Google, megvédenék vele a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","shortLead":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","id":"20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c1a446-b6b5-4631-a866-91aa9b65f82b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2021. május. 22. 10:23","title":"Másodszor is börtönbüntetést kaphat Nicolas Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","shortLead":"A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.","id":"20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1828d92f-5932-41ad-8ee9-02cf257de1ee","keywords":null,"link":"/elet/20210520_fodraszat_szepsegszalon_koronavirus_oltas_ausztralia","timestamp":"2021. május. 20. 19:07","title":"Kitiltották egy ausztrál szépségszalonból a koronavírus ellen oltottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2177002c-7151-435b-adfd-84098ee8b461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amit jelenleg még Golf R-nek hívunk, az a jövőben már ID.3 GTX néven támadhat.","shortLead":"Amit jelenleg még Golf R-nek hívunk, az a jövőben már ID.3 GTX néven támadhat.","id":"20210521_driftelni_is_lehet_a_vw_333_loeros_izgalmas_uj_villanyautojaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2177002c-7151-435b-adfd-84098ee8b461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cd0f2d-eb08-46bc-a022-62e1941061e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_driftelni_is_lehet_a_vw_333_loeros_izgalmas_uj_villanyautojaval","timestamp":"2021. május. 21. 07:59","title":"Driftelni is lehet a VW 333 lóerős izgalmas új villanyautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]