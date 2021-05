Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de Orbánék szándékai szerint képesek a tudat módosítására. Legalábbis ezt bizonyította az elmúlt egy év kommunikációs pénzszórása. ","shortLead":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de...","id":"202121_orban_mrnsei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8100fb-502d-4ccf-bba7-378f21bc8b8f","keywords":null,"link":"/360/202121_orban_mrnsei","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Orbán tízmilliárdokért fejlesztett mRNS-ei célba értek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","shortLead":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","id":"20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a018f8-b9a0-42b9-b9a5-548d6999df71","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","timestamp":"2021. május. 26. 17:37","title":"Kötelezi a holland bíróság a Shellt a károsanyag-kibocsátás csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációja – közölte a Vodafone. A fejlesztésnek köszönhetően videókapcsolat létesíthető majd a mentésirányító központ és a bajbajutottak között.","shortLead":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő...","id":"20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe7ea06-0723-46b7-b2f4-6de964f7cf6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","timestamp":"2021. május. 27. 08:03","title":"Töltse le a Mentők alkalmazását: hamarosan videóhívás funkcióval bővül az ÉletMentő app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc párt és mozgalom állt be Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely konzultációs kezdeményezése mögé, amelyben a budapestiek véleményét kérik ki a Fudan-beruházásról, remélve, hogy sikerül lelassítani a kormány elköteleződését a kínai elitegyetem felé.","shortLead":"Nyolc párt és mozgalom állt be Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely konzultációs kezdeményezése mögé, amelyben...","id":"20210526_Baranyi_Krisztina_bejelentette_a_negynemes_konzultacio_reszleteit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa092c55-ced6-47a3-acda-a2dddd1b6b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Baranyi_Krisztina_bejelentette_a_negynemes_konzultacio_reszleteit","timestamp":"2021. május. 26. 11:13","title":"Baranyi Krisztina bejelentette a Fudanról szóló, „négynemes\" konzultáció részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Orvosi Kamara lapjában jelent meg kutatási eredmény arról, hogyan teljesít a kínai koronavírus elleni vakcina a klinikai tesztek harmadik fázisában.","shortLead":"Az Amerikai Orvosi Kamara lapjában jelent meg kutatási eredmény arról, hogyan teljesít a kínai koronavírus elleni...","id":"20210527_sinopharm_kinai_vakcina_koronavirus_elleni_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b6eb6d-621f-40f1-91d5-12247c96fe55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_sinopharm_kinai_vakcina_koronavirus_elleni_vedooltas","timestamp":"2021. május. 27. 12:19","title":"Kiderült, mennyire hatásos a kínai Sinopharm-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf5c37-90b1-48fd-80f7-94e1c66aac04","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210526_Marabu_Feknyuz_Kene_erre_is_ellenanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6cf5c37-90b1-48fd-80f7-94e1c66aac04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2df2fe-37a1-43e1-a995-2ae925373909","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Marabu_Feknyuz_Kene_erre_is_ellenanyag","timestamp":"2021. május. 26. 12:55","title":"Marabu Féknyúz: Kéne erre is ellenanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","shortLead":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","id":"20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0b314-8010-43f9-b655-c127636f3721","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","timestamp":"2021. május. 25. 16:07","title":"Az IKEA lement a Balatonra, két átvételi pontot is nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 108-szoros válogatott focista parkolónak nézte a dokkolót.","shortLead":"A 108-szoros válogatott focista parkolónak nézte a dokkolót.","id":"20210525_Dzsudzsak_Balazs_bubi_bentley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8ffdfc-4f71-494e-a0e9-077e2fa58d12","keywords":null,"link":"/sport/20210525_Dzsudzsak_Balazs_bubi_bentley","timestamp":"2021. május. 25. 19:27","title":"Dzsudzsák Balázs német rendszámos Bentleyjével parkolt rá egy Bubi-állomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]