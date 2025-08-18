Orbánék várakozása nem jött be: még várat magára az aranykor az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokban

Orbán Viktor sokkal kedvezőbb vámmegállapodást tudott volna letárgyalni Donald Trumppal, mint Ursula von der Leyen

– igyekezett sulykolni Gulyás Gergely a kormányinfón. A kancelláriaminiszter szerint a magyar kormányfő a leütött 15 százalékos alap vámrátánál alacsonyabbat harcolt volna ki – valójában az asztalon lévő másik opció 30 százalék volt.

Könnyű persze meséket szőni arról, mire volna képes a magyar kormányfő a vele tagadhatatlanul hasonló eszmei platformon és – legalábbis látszólag – jó személyes kapcsolatban álló Trumppal szemben. Arról is lehet fantáziálni, hogy a különleges viszony máris elhozta az amerikai–magyar kapcsolatok aranykorát.

A valóságban azonban ennek egyelőre semmi jele – mármint azon túl, hogy Rogán Antal kabinetminiszter meglepően gyorsan lekerült az amerikai szankciós listáról, az ideiglenes ügyvivő amerikai nagykövet, Robert Palladino pedig deklaráltan lecsavarta a magyar kormánnyal szembeni politikai kritikákat.

Donald Trump hivatalba lépésével és „a politikai viszonyok stabilizálódásával párhuzamosan az együttműködés a beruházások területén is fokozódik” – így látja az állami befektetési ügynökség, a HIPA.