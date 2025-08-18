RTL: Egy nevelő fogdosott egy fiatal lányt a szolnoki befogadó otthonban, de továbbra is gyerekekkel foglalkozhat

Több olyan kép került nyilvánosságra az elmúlt időszakban, amelyeken a szolnoki befogadó otthonban lévő állapotok látszanak: radiátorhoz kötözött másfél éves kisfiú, megvagdosott csuklók és koszos matracokon alvó tinik – erről az RTL Házon kívül című műsora számolt be. Egy, a csatornának nyilatkozó fiatal lány arról beszélt, hogy amikor az otthonban ért, akkor az egyik nevelő fogdosni kezdte. A lány próbálta ellökni magától a felnőttet, de az nem engedte el őt. A fiatal elmondta, azért került állami gondozásba saját kérésére 15 évesen, mert sokat bántották otthon, így megszökött.

A befogadó otthonokba általában azok a traumatizált gyerekek kerülnek, akiket kiemelnek a családjukból, legtöbbször azért, mert verték, elhanyagolták, vagy szexuálisan bántalmazták őket.

Az RTL-nek nyilatkozó lány szerint az őt bántalmazó férfi másokat is megvert, sokszor részegen járt be a munkahelyére. A fiúkat megverte, a lányokat molesztálta – derül ki a beszámolókból.

A fiatal a gyerekjogi képviselőtől próbált segítséget kérni, de amikor a vezetőség elé állt a vádakkal, akkor nem hittek neki, de nem hittek a felnőtteknek sem – a felügyelőt egy gyám és egy kolléga is feljelentette a rendőrségen.

A bántalmazással vádolt felügyelőről úgy tudja az RTL, hogy önként mondott fel, de aztán felvették egy másik, egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézménybe, mert átment a kifogástalan életviteli vizsgálaton. Úgy tudják, folyik nyomozás gyermekbántalmazás miatt, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Egy korábban ott dolgozó férfi arról beszélt, hogy a szolnoki otthonban mindennapos volt a verekedés, a lopás, a drogozás, a falcolás, és a nevelők nem figyeltek az ott élő gyerekekre. Hozzátette, mind leterheltek voltak, mert nekik kellett takarítani, főzni és mosni is. Júniusban a Népszava írta meg, hogy az intézmény azt kérte, ne kapjanak több gyereket a leterheltség miatt.

Az RTL szerint a megyei szakszolgálat más intézményeiben is történtek súlyos esetek, egy akkor 14 éves lányt állítása szerint egy felügyelő kényszerített szexre, valamint időnként kivitte őt az otthonból és barátainak is felajánlotta a kislányt. A rendőrség nyomozott, a férfit le is tartóztatták, de aztán bizonyítékok hiányában ejtették az ügyet – meséli egy kisújszállási otthon dolgozója, akinek a lány elmesélte, mi történt vele miután áthelyezték egy másik intézménybe.

A szolnoki üggyel kapcsolatban az RTL megkereste az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, ők röviden azt válaszolták, hogy a gyermekbántalmazás valamennyi formájával szemben zéró tolerancia van érvényben. „Semmilyen bántalmazást nem fogadunk el és minden bejelentést kivizsgálunk” – írták.

Nyitókép: Fazekas István