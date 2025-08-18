Szijjártó az oroszoktól úgy tudja, az ukránok támadása miatt leállt a kőolajszállítás, és belengetett egy fenyegetést Kijev számára

„Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, melynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába” – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatására hivatkozva.

Az orosz politikus arról tájékoztatta Szijjártót, hogy az orosz szakemberek már dolgoznak a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomás helyreállításán, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

A külügyminiszter felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán támadást, szerint a Magyarország „energiabiztonsága elleni egyre gyakoribb” incidensek célja az ország háborúba kényszerítése.

Az ukrán vezérkar múlt héten közölte, hogy a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló legnagyobb szivattyúállomások egyikét találták el Oroszországban, a Brjanszki területen. Az akkor okozott károkat azóta helyrehozták, Szijjártó hétfői bejegyzése egy újabb támadásról szól.

„Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában….” – zárta posztját egy Kijevnek szánt fenyegetéssel.

Ugyanezt korábban Orbán Viktor is elmondta, amikor a Patrióta YouTube-csatorna műsorában Nógrádi Györggyel beszélgetett. „Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, egyetlen nap alatt, csak nekünk nem érdekünk” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, hogy mivel Ukrajna az import villamos energiája és gáza jelentős részét Magyarországtól szerzi be, ha

„történne egy baleset, kidől néhány oszlop, elszakad néhány vezeték, akkor Ukrajna megáll”.

Azt, hogy mennyi alapja van a miniszterelnök állításainak, ebben a cikkünkben vizsgáltuk meg részletesebben: