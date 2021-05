Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70ac1d06-e75b-4a9b-9272-c9e058555daa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háziorvosától is kérheti az angol nyelvű igazolást, még akkor is, ha a koronavírus elleni oltást nem tőle kapta. Egyes nagy tömegeket beoltó oltópontok maguk is ezt javasolják azoknak, akik nem akarnak sokat várni.





","shortLead":"A háziorvosától is kérheti az angol nyelvű igazolást, még akkor is, ha a koronavírus elleni oltást nem tőle kapta...","id":"20210528_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_ketnyelvu_oltasi_igazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70ac1d06-e75b-4a9b-9272-c9e058555daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7d1b1f-1f0e-4531-8299-2a26950d4c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_ketnyelvu_oltasi_igazolas","timestamp":"2021. május. 28. 13:53","title":"Gyorsan megkaphatja az angol nyelvű oltási igazolást, ha külföldre utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd73a83-fe9f-4bef-a0e0-28750f1e12b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simon Yates nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 19. szakaszát, amelyen Egan Bernal maradt az élen összetettben, Valter Attila pedig a 14. helyre lépett előre.\r

","shortLead":"Simon Yates nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 19. szakaszát, amelyen Egan Bernal maradt az élen...","id":"20210528_giro_ditalia_valter_attila_dina_marton_kerekparverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd73a83-fe9f-4bef-a0e0-28750f1e12b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe26243e-f7b5-4692-856c-a00e5962eb3b","keywords":null,"link":"/sport/20210528_giro_ditalia_valter_attila_dina_marton_kerekparverseny","timestamp":"2021. május. 28. 18:27","title":"Giro d'Italia: Yates nyerte a szakaszt, Valter Attila egy helyet feljött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","shortLead":"A fél perces videóban arról beszélnek, milyen rossz volt Gyurcsány alatt Magyarország, de egy kis hiba becsúszott. ","id":"20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d1d257-2b0a-4674-ac5d-222b860c79b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_rezsi_gyurcsany_propaganda","timestamp":"2021. május. 28. 17:23","title":"Egy 2017-es számlával illusztrálták a fideszes videóban, hogy egekben voltak a rezsiárak Gyurcsány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtudta, hogy a színháznak szerződés alapján fizetnie kell a cégnek, erre küldött nekik egy hamis papírt, amelyen az szerepelt, a cég számlaszáma megváltozott.","shortLead":"Megtudta, hogy a színháznak szerződés alapján fizetnie kell a cégnek, erre küldött nekik egy hamis papírt, amelyen...","id":"20210528_Elerte_hogy_egy_szinhaz_neki_utaljon_360_milliot_a_felujito_ceg_helyett_elkaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af71a1-acdb-4586-b855-2053ca1b23d2","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Elerte_hogy_egy_szinhaz_neki_utaljon_360_milliot_a_felujito_ceg_helyett_elkaptak","timestamp":"2021. május. 28. 11:59","title":"Elérte, hogy egy színház neki utaljon 360 milliót a felújító cég helyett, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó még nem tudja, utazik-e Tokióba, de ha igen, akkor biztosan az lesz az utolsó versenye.","shortLead":"A négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó még nem tudja, utazik-e Tokióba, de ha igen, akkor biztosan az lesz az utolsó...","id":"20210528_Cseh_Laszlo_olimpia_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b80d66b-c6bb-48c5-bf33-e9a192d33d3a","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Cseh_Laszlo_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 28. 17:07","title":"Cseh László: Itt az ideje, hogy abbahagyjam az úszást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fapados légitársaság új, magyarországi leányvállalatot hozott létre.","shortLead":"A fapados légitársaság új, magyarországi leányvállalatot hozott létre.","id":"202121_wizz_air_innovation_budapesti_bazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cbe07e-f754-4740-91a1-bc6dbc03d2cd","keywords":null,"link":"/360/202121_wizz_air_innovation_budapesti_bazis","timestamp":"2021. május. 29. 11:15","title":"Megszenvedte a járványévet, de fejlesztve menekül előre a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd a betonkeverő zajától a Fudant építő kínaiak? Litkai Gergely személyesíti meg a miniszterelnök-jelöltet, Kovács András Péter pedig tolmácsként segít értelmezni szavait. ","shortLead":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd...","id":"20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6c881-949a-4573-bf30-0f928ed7c00b","keywords":null,"link":"/360/20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","timestamp":"2021. május. 28. 19:00","title":"Tenk jú, Hángeri – a Duma Aktuál megszerezte Karácsony Gergely angol nyelvű beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f53504-0d2b-4dc5-b93c-3267f28fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olyan mém lehet az ok, amelyen megjelent az öngyilkosság. De nem baj, a mémoldal szerint 6 millió beoltottnál visszatérhetnek.","shortLead":"Egy olyan mém lehet az ok, amelyen megjelent az öngyilkosság. De nem baj, a mémoldal szerint 6 millió beoltottnál...","id":"20210528_Eltunt_a_Facebookrol_az_egyik_legnagyobb_ellenzeki_memoldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f53504-0d2b-4dc5-b93c-3267f28fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e8f9c-df36-48a9-81c6-f62b4d86ad31","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Eltunt_a_Facebookrol_az_egyik_legnagyobb_ellenzeki_memoldal","timestamp":"2021. május. 28. 12:41","title":"Eltűnt a Facebookról az egyik legnagyobb ellenzéki mémoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]