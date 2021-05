Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","shortLead":" A bánat és a könny mélységeiről és szépségeiről szól Jean Rondeau a Melancholy Grace című albumon.","id":"202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb0c2333-3b97-43fc-aaae-d136d9857db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decc171c-8009-4fbf-aa1e-4eb0280cf96d","keywords":null,"link":"/360/202121_cd__ferfias_konnyek_jean_rondeau_melancholy_grace","timestamp":"2021. május. 30. 16:10","title":"A csembaló csodagyereke elsöprő erejű új lemezzel állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","shortLead":"Egy francia teniszezőt győzött le a magyar sportoló.","id":"20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1052c7a-966c-4375-943b-1ee8d3b8ff70","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Tovabbjutott_a_Roland_Garroson_Fucsovics_Marton","timestamp":"2021. május. 30. 17:28","title":"Továbbjutott a Roland Garroson Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a01144-a90e-43ec-b165-c4a8b106e9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az antiszemita írók és a Horthy-rendszer iránti rajongásáról ismert irodalomtörténésznek milliós összeget fizet ki az Emberi Erőforrás Minisztériuma - közölte a Hírklikk az EMMI szerződéslistája nyomán.

","shortLead":"Az antiszemita írók és a Horthy-rendszer iránti rajongásáról ismert irodalomtörténésznek milliós összeget fizet ki...","id":"20210530_Megint_jutott_kozpenz_Takaro_Mihalynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a01144-a90e-43ec-b165-c4a8b106e9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9992c46e-d0cf-404e-af8c-1981aac7a990","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Megint_jutott_kozpenz_Takaro_Mihalynak","timestamp":"2021. május. 30. 09:50","title":"Megint jutott közpénz Takaró Mihálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","shortLead":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","id":"20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f2616-2713-4adc-9c20-480304a281b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 31. 11:22","title":"A külföldi cégek alig szántak pénzt magyar beruházásokra, annál többet adott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0945145-aa79-4482-9cbc-2506f847bbac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy showelem igencsak hiányzott a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadásból – szívesen megnéztük volna újra Monica és Ross táncát. A mutatványt végül most elevenítette fel a Monicát alakító Courteney Cox és Ed Sheeran. ","shortLead":"Egy showelem igencsak hiányzott a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadásból – szívesen megnéztük volna újra Monica és...","id":"20210531_Ed_Sheeran_es_Courteney_Cox_eltancoltak_a_hires_koreografiat_a_Jobaratokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0945145-aa79-4482-9cbc-2506f847bbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56c1013-eac5-4fbf-98e7-0501a1442225","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_Ed_Sheeran_es_Courteney_Cox_eltancoltak_a_hires_koreografiat_a_Jobaratokbol","timestamp":"2021. május. 31. 11:59","title":"Ed Sheeran és Courteney Cox eltáncolták a híres koreográfiát a Jóbarátokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása: a 3D nyomtatás és tervezés fejlődésének és a mind orvostudományi, mind mérnöki affinitással rendelkező elhivatott szakembereknek köszönhetően egyre több műtét válik rövidebbé, költséghatékonyabbá és legfőképpen biztonságosabbá. Hogyan kerül a 3D technológia a műtőbe, és hogyan alakítja át ez már ma is a sebészeti rutint?","shortLead":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása...","id":"20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a401aaf-17a3-463e-a356-51d42e01fbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","timestamp":"2021. május. 29. 20:00","title":"Olyan forradalom zajlik a sebészetben, amely talán önt is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","shortLead":"A brit Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatóját vette el.

","id":"20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e259cb-5f34-4bbf-9dab-d2031a7ec1af","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Titokban_megnosult_a_brit_miniszterelnok","timestamp":"2021. május. 30. 08:58","title":"Titokban megnősült a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is a kontinenstorna előtt. ","shortLead":"Általában június közepénél tovább tart a parlamenti ülésszak, most azonban felpörgött a Ház és a Fidesz-frakció is...","id":"20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19984ebe-2776-4272-9933-1d83491cce7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_europa_bajnoksag_parlamenti_ulesrend","timestamp":"2021. május. 31. 13:10","title":"Népszava: A foci-Eb-hez igazították a parlamenti ülésrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]