[{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","shortLead":"Gépi lélegeztetésre száz beteg szorul. ","id":"20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c6a50c-43d9-4662-b1b8-0d1d6b210d7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 01. 08:56","title":"Koronavírus: 28 elhunyt, 174 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cad8f0-6336-4068-89fc-743bcc76bd01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fák ágain kívül két autót is eltalált a nyitott ajtó.","shortLead":"A fák ágain kívül két autót is eltalált a nyitott ajtó.","id":"20210602_Egy_teherauto_rosszul_zarodo_ajtaja_tarolta_vegig_a_foutcat_Maglodon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74cad8f0-6336-4068-89fc-743bcc76bd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba82aba-0662-4dd4-aee6-603c213297cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Egy_teherauto_rosszul_zarodo_ajtaja_tarolta_vegig_a_foutcat_Maglodon__video","timestamp":"2021. június. 02. 07:20","title":"Egy teherautó rosszul záródó ajtaja tarolta végig a főutcát Maglódon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","shortLead":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","id":"20210601_medve_kerites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a7e85a-85c4-4dec-b4fd-a9895cbe1bfe","keywords":null,"link":"/elet/20210601_medve_kerites","timestamp":"2021. június. 01. 19:49","title":"Egy 17 éves lány puszta kézzel lökte át a kerítésen a termetes medvét, hogy megvédje a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs igazgatója. Az egybekelt párról csupán néhány fotó jelent meg a sajtóban. ","shortLead":"Szombaton házasodott össze Boris Johnson brit miniszterelnök és Carrie Symonds, a Konzervatív Párt volt kommunikációs...","id":"20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0102223e-c5f1-41ad-88ac-9fd0768fb16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c308a0-ac53-423f-a802-33301b3bb488","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Igy_mutat_egy_boldog_miniszterelnok_a_menyasszonya_oldalan","timestamp":"2021. június. 01. 11:13","title":"Így mutat egy boldog miniszterelnök a menyasszonya oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség miatt nem tudja elhagyni a lakását. Lehet, hogy az egy év karantén miatt a helyzet most ismerősebb, mint valaha, de az Éden valójában nem a járvány miatt működik ilyen jól.","shortLead":"A járvány miatti hosszú várakozás után végre bemutatták az Éden című filmet egy emberről, aki egy különös betegség...","id":"20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=504fdc78-5a01-4dbe-bcb7-351f29b6fb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d8c23c-2d8e-41f6-9f5e-aa9158e16597","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_eden_film_kritika_kocsis_agnes_magyar_film","timestamp":"2021. június. 01. 20:00","title":"„Az intimitás, az magának szex?” – Lenyűgöző magyar film került moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c7fccb-bc99-42ea-80f7-5537c95c461f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Norbert Hofer a párt frakcióvezetőjével került összetűzésbe a kancellárjelöltség miatt.","shortLead":"Norbert Hofer a párt frakcióvezetőjével került összetűzésbe a kancellárjelöltség miatt.","id":"20210601_lemond_osztrak_szabadsagpart_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c7fccb-bc99-42ea-80f7-5537c95c461f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757d9d0c-aa46-494c-a926-983ad02f0d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_lemond_osztrak_szabadsagpart_elnok","timestamp":"2021. június. 01. 18:20","title":"Lemond az Osztrák Szabadságpárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16,5 milliárd forint nyereséget hozott a Paksi Atomerőmű, szinte pont ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Annak, hogy alig volt csökkenés, a fő oka a magasabb árfolyamnyereség.","shortLead":"16,5 milliárd forint nyereséget hozott a Paksi Atomerőmű, szinte pont ugyanannyit, mint egy évvel korábban. Annak...","id":"20210531_Milliardokat_nyert_a_Paksi_Atomeromu_az_arfolyamvaltozason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=524e2672-65a4-4abe-b11f-d8c483331ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3bad03-bde8-47e6-b754-cf27423d15bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_Milliardokat_nyert_a_Paksi_Atomeromu_az_arfolyamvaltozason","timestamp":"2021. május. 31. 15:56","title":"Milliárdokat nyert a Paksi Atomerőmű az árfolyamváltozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]