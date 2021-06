Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter. Magyarország május 5-én kötött különmegállapodást Horvátországgal a védettségi kártya elfogadásáról.","shortLead":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter...","id":"20210602_horvatorszag_oltas_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61558814-e7f8-40a9-ba1d-2eb7370ee979","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_horvatorszag_oltas_utazas","timestamp":"2021. június. 02. 16:52","title":"Szerdától már egy oltással is lehet utazni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","shortLead":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","id":"20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7095f1d-d623-4c71-aac0-fcf58b05cd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","timestamp":"2021. június. 01. 20:51","title":"Lövedék repült át a szolnoki lőtérről a közeli strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0caeb-9a9d-4702-a478-92a2024dc840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Rábától vették meg a Konferencia Hotelt, csaknem másfél milliárd forintért.","shortLead":"A Rábától vették meg a Konferencia Hotelt, csaknem másfél milliárd forintért.","id":"20210602_gyor_szalloda_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0caeb-9a9d-4702-a478-92a2024dc840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85df8934-68d0-429c-a1f5-f0593b5c35e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_gyor_szalloda_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. június. 02. 16:29","title":"Győrben megvásárolt egy szállodát az állami milliárdokkal kitömött Mathias Corvinus Collegium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","shortLead":"Csak eljátszunk néhány példával, hogy mi az, ami nem 99.","id":"20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfda9b81-8cab-46f5-99a5-fc91f67a5492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcc01e-f735-46ea-a615-8332eacfc893","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Egy_szazalek_99_mozgalom_Karacsony_Gergely","timestamp":"2021. május. 31. 18:38","title":"Hol az az egy százalék, amelynek trónfosztására készül Karácsony Gergely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kölcsönszerződést Kásler Miklós dolga megkötni, Szijjártó Péter és az NNK bevonásával.","shortLead":"A kölcsönszerződést Kásler Miklós dolga megkötni, Szijjártó Péter és az NNK bevonásával.","id":"20210602_astrazeneca_kolcson_szlovenianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9ab6cf-e74a-4ca4-8da1-ed443eca519a","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_astrazeneca_kolcson_szlovenianak","timestamp":"2021. június. 02. 08:29","title":"300 ezer adag AstraZeneca vakcinát ad „kölcsön” Magyarország Szlovéniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még mindig inkább költség-, semmint energiahatékonysági szempontokban gondolkodik a lakosság.","shortLead":"Lehetőség, szándék és egyre inkább pénz is van kifejezetten a környezetet kímélő építkezésekre, felújításokra, ám még...","id":"20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746e6fd9-515b-44fe-b40b-a5f76fea82ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2fee4-b11f-465c-b511-999ffa52cf75","keywords":null,"link":"/360/20210601_Ezermilliardos_penzkidobas_nem_hoz_megtakaritast_a_felujitasok_fele","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Ezermilliárdos pazarlás: a lakásfelújítások fele nem csökkenti az energiafogyasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint ha megépül a Fudan Egyetem, akkor el kell viselniük az utcaneveket. ","id":"20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501cb31b-1c44-4c8a-8b5d-6fed9a1460fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bfc9b2-4637-4667-9923-cea806959939","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Fudan_BP_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 02. 13:50","title":"Átadták a Kínának üzenő utcanévtáblákat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","shortLead":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","id":"20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b53b58-a61d-4776-9cc7-0464905de7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","timestamp":"2021. május. 31. 21:31","title":"Új neveket kapnak a vírusvariánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]