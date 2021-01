Több mint húsz évvel ezelőtt molesztálta egy katolikus pap azt a férfit, A.-t, akinek történetéről a 444.hu számolt be vasárnap. A lap azt írja: A.-t 2019. augusztus 20-án egyházi vezetők fejlelentése nyomán rabosították, és az ünnepi körmenet végéig nem engedték ki a rendőrségről.

A 444.hu cikke szerint A. még kamaszként beszámolt a vele történtekről az egyház két, mára vezető pozícióba került tagjának, amiről azonban jegyzőkönyv nem készült, az ügyben az áldozat elmondása szerint akkor hivatalos vizsgálat sem indult, később viszont igen.

Az évek során a pappal szemben összesen legalább húsz panasz érkezett, amelyek nyomán 2016 szeptemberében Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek tíz évre eltiltotta a papi szolgálattól, októberben – miután a sajtó is érdeklődni kezdett az esetek után – eltiltották a világi feladatoktól is, a pápa pedig novemberben kizárta a papi rendből. Ahogy az A. történetét elsőként bemutató Index még 2016-ban megírta, nem A., hanem más eset miatt indult az eljárás. A. ikertestvére ugyanis a történtek miatt még 2008-ban zsarolni kezdte az érintett papot, aki egy darabig fizetett, majd feljelentést tett. Noha A. erről mit sem tudott, a helyzetét rontotta. A.-t hosszú ideig egyik vizsgálatról a másikra küldözgették, noha egy 2008-as szakvélemény azt állapította meg, hogy ami a molesztálásról elmondott, életszerű.

A. 2015-ben akart az ügy végére járni, mikor olvasta, hogy Pannonhalmán miként kezeltek egy hasonló ügyet. Onnantól kezdve többször próbált kapcsolatba lépni Erdő Péter bíborossal, ezért felvette a kapcsolatot a Főegyházmegye Hivatalával, ahol több vezetővel az Index cikke szerint beszélt is. Egyiküket – illetve magát a hivatalt – később többször hívta és sms-t is küldött, hogy érdeklődjön, hogy áll a vizsgálat, de mint kiderült, csak tértivevényes levélben kommunikálhatnak, amire olykor-olykor kapott választ. 2016-ban összeszedte minden papírját, és személyesen vitte el Erdő Péternek a Prímási Palotába, de nem tudott vele beszélni. Másfél-két óra múlva hagyta el az épületet, mikor már a rendőrök is kiérkeztek.

Mindezek ellenére A.-t még három évvel a pap eltávolítása után sem akarta áldozatként elismerni a főegyházmegye, és bocsánatot sem kért tőle senki. Arról is csak 2019-ben tájékoztatták hivatalosan, hogy mi történt az érintett pappal. Azok után, hogy hangfelvételt készített az egyik püspökkel folytatott beszélgetésről és szórólapozott a Szent István Bazilikában is. A levél annak a másnapján született, hogy történetének fejleményeiről beszámolt a 444.hu.

A. az ügyben több levelet írt Erdő Péternek és más egyházi vezetőket is megkeresett, 2019 júniusában pedig elment a Bazilikába egy ünnepi misére, amelyet a bíboros celebrált, arra számítva, hogy bocsánatot kér tőle vagy általában az áldozatoktól. Ez nem történt meg, a mise végén pedig – A. jelenléte miatt – Erdő nem a tervek szerint, a hívek sorfala között, hanem a sekrestye felé hagyta el az épületet. A 444.hu a rendőrségi jegyzőkönyvekre hivatkozva azt írta: úgy „menekítették ki”.

Erdő több beosztottja is részletes vallomást tett a rendőrségen, ők végig figyelték A.-t, aki vallomásuk szerint semmi zavarót nem tett a Bazilikában, de az egyik munkatárs szerint „sugárzott belőle, hogy bármikor felsétálna az oltárhoz, és megzavarná a liturgiát”. Egy másik vallomás szerint a A. a székesegyház oldalában várt az érseki szolgálati autó mellett, ezért Erdőt nem is a saját autójával vitték el a helyszínről.

Másnap a Bazilika plébánosa, A. gyerekkori mentora feljelentette őt a rendőrsége arra hivatkozva, hogy a férfi pár hónapja zaklatja, személyesen megjelenik a Bazilikában, és azt akarja, hogy vegye rá Erdő Pétert a bocsánatkérésre. A rendőrség azonnal eljárást indított zaklatás miatt.

Később A. sms-t írt az egyik egyházi vezetőnek, amelyben azt közölte, hogy augusztus 1-jétől Erdőt és a veszprémi érseket a programjaikon nyilvánosan kéri majd arra, hogy kérjenek tőle bocsánatot. Ennek ellenére sosem zavart meg semmilyen eseményt, mégis egy további feljelentés és egy magánindítvány érkezett ellene.

A. nem tudott arról, hogy nyomozás folyik ellene, mígnem augusztus 20-án délelőtt 11 óra után a háza elől előállították a rendőrök a XVII. kerületi kapitányságra (a férfi addigra a cikk szerint már édesanyja gyógyíthatatlan betegségével volt elfoglalva), ahol előbb egy folyosón várakoztatták, majd bezárták egy cellába. Órákkal később – a cikk szerint vezetőszáron – átvitték a Teve utcába, ott ismertették vele a vádakat, majd rabosították. Az élettársa este hétre mehetett érte.

A 444.hu az ügyben kereste a rendőrséget, amely az ügyészséghez irányította őket. Az ügyészség hatáskör hiányára, illetve a folyamatban lévő bírósági eljárásra tekintettel nem válaszolt. A lap ezek után az alapvető jogok biztosát kereste meg, aki ugyancsak azt közölte, hogy a kérdések nem az ő hivatalát érintő témákat jelölnek meg.

Fél évvel kihallgatása után A. a 444.hu-val azt közölte, hogy „sikerült megtörniük”, és hogy bocsánatot kért azoktól az egyházi személyektől, akiknek eredetileg beszámolt a vele történtekről, és akiket azután is sokszor megkeresett, bocsánatkérésben bízva.

A lap A. történetét egy később megjelenő cikkében folytatja, annyi azonban már ebből az írásból is kiderül, hogy a férfi a jövő héten bíróság elé áll az ellene tett feljelentések miatt.