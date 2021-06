Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3c104-9f2b-450b-ac76-804d4c797253","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 02. 09:02","title":"Koronavírus: 275 új fertőzöttet találtak, 13 beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vád képviselői szerint a szokásos börtönbüntetés dupláját kellene kiszabni Derek Chauvinra, a védelem próbaidőre bocsátást kér.","shortLead":"A vád képviselői szerint a szokásos börtönbüntetés dupláját kellene kiszabni Derek Chauvinra, a védelem próbaidőre...","id":"20210603_george_floyd_chauvin_vad_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a8ab01-c970-4919-8071-65dc44370e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5fc6a1-b565-4abd-a4f8-c3f61d74dedb","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_george_floyd_chauvin_vad_borton","timestamp":"2021. június. 03. 15:45","title":"30 évre küldené börtönbe az ügyészség a George Floydot megölő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","shortLead":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","id":"20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7133904-1096-4851-8698-cec8e4358138","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2021. június. 02. 21:05","title":"Nyomozás indult, miután lövedék csapódott be a szolnoki MÁV-strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak az árról vitatkoznak az orosz féllel.","shortLead":"Már csak az árról vitatkoznak az orosz féllel.","id":"20210603_szijjarto_gazprom_foldgaz_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82086520-fbb3-46ed-9151-19a3a5e612ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_szijjarto_gazprom_foldgaz_megallapodas","timestamp":"2021. június. 03. 14:39","title":"Szijjártó megállapodott a Gazprommal, 15 évig szállíthatnak az oroszok gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vendéglátósok nyitott teraszokkal készülnek a szezonra.","shortLead":"A vendéglátósok nyitott teraszokkal készülnek a szezonra.","id":"20210602_vedettsegi_igazolvany_balatoni_strand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b401d513-9585-481e-84d3-ff1480ad7f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_vedettsegi_igazolvany_balatoni_strand","timestamp":"2021. június. 02. 20:43","title":"Védettségi igazolvány nélkül is látogathatók lesznek a balatoni strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július elsejétől 18-áig tekinthető meg a Városliget szívében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ezután a Magyar Természettudományi Múzeumban, illetve a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Természet és- Környezetvédelmi Fesztiválon látható majd újra. Addig is, amíg nem jut el személyesen ezekre a helyszínekre, bemutatunk néhány jól elkapott pillanatot. ","shortLead":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július...","id":"20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb1674-71ed-45ad-9199-4f4dd89c4bf3","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","timestamp":"2021. június. 01. 18:30","title":"Lebilincselő képeken Magyarország természeti kincsei – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A francia elnök szerint az ország dél-nyugati és nyugati területein, elsősorban a 30 év alattiak körében ismét...","id":"20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071cc82-9954-4b9d-b344-7c0666bb9a6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_franciaorszag_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Hamarosan oltják a 12 és 18 év közötti fiatalokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea2a79b-92b5-4345-9bc2-b9c0c106a391","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1994 után újból képviselő lenne a Vállalkozók Országos Szövetségének egykori elnöke.","shortLead":"1994 után újból képviselő lenne a Vállalkozók Országos Szövetségének egykori elnöke.","id":"20210603_palotas_janos_ellenzeki_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ea2a79b-92b5-4345-9bc2-b9c0c106a391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c6be09-1d98-46bd-907b-76d8fb886c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_palotas_janos_ellenzeki_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 06:42","title":"A ‘90-es évek ikonikus politikusa, Palotás János is indul az ellenzéki előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]