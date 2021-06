A kamera előtt sírja el magát Ausztrália egyik vezető korallzátony-kutatója David Attenborough legújabb filmjében. A Breaking Boundaries: The Science of Our Planet című filmet június 4-én mutatják be világszerte a Netflixen.

Nem ez az első alkalom, hogy Attenborough nem a Föld szépségeit, hanem a pusztulását mutatja be, de ezúttal azokon a kutatókon és tudósokon keresztül, akik ezeket a veszélyben lévő természetes környezeteket tanulmányozzák. A filmben felbukkannak tudósok, akik az olvadó jéghegyekkel, az Amazonas pusztulásával, a biodiverzitás eltűnésével foglalkoznak. És a dokumentumfilm különös figyelmet szentel Ausztrália „pokoli nyarának” 2019-ben és 2020-ban, amikor a példanélküli bozóttüzek végeztek hatalmas pusztítást az élővilágban, és a korallzátonyoknál is minden korábbinál nagyobb elhalást tapasztaltak.

A Netflix szerint a dokumentumfilm korunk legfontosabb tudományos felfedezését mutatja be: azt, hogy az emberiség túllökte a Földet azokon a határokon, amelyek a civilizáció kezdetétől, tízezer éven át a stabilitását biztosították.

Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban.

