Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","shortLead":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","id":"20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fce09-b0a9-4b0e-8f3c-8f8b3768545e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 13:14","title":"Hírhedt hackerek célkeresztjébe került Elon Musk a kriptovalutás bejelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár semmit sem bízott a véletlenre, amikor nevet keresett a második gyereknek.","shortLead":"A házaspár semmit sem bízott a véletlenre, amikor nevet keresett a második gyereknek.","id":"20210607_Mit_kell_tudni_Harry_es_Meghan_Markle_lanyanak_a_neverol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81409351-25e7-4588-b88a-6213e2c01a2f","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Mit_kell_tudni_Harry_es_Meghan_Markle_lanyanak_a_neverol","timestamp":"2021. június. 07. 09:29","title":"Mit kell tudni Harry és Meghan Markle lányának a nevéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában Orbán Viktornak hívják majd a miniszterelnököt.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában...","id":"20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805640bd-cbee-4153-a474-6b123b46a306","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 07. 08:34","title":"Márki-Zay: Ha a Fideszt megtisztítjuk a bűnözőktől, a magyaroknak nincs többé oka félni a párttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","shortLead":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","id":"20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c695f9-b69b-4100-b265-0a6de0c63214","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","timestamp":"2021. június. 07. 06:00","title":"A kínai nagykövetség durva beavatkozásról és szabotázsról ír a szombati tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","shortLead":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","id":"20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da78e6e-9a57-4d49-a78c-501cb8b07616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","timestamp":"2021. június. 06. 10:31","title":"Hétvégén 6 ezer forint a belépő a legdrágább balatoni strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi bűnnek tartja. ","shortLead":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi...","id":"20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230fa612-244b-480d-92ce-6d001fa72248","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","timestamp":"2021. június. 06. 21:40","title":"Kálomista: Az Elkxrtuk nem közpénzből forog, a gumilövedéket viszont abból vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a565f7a-505d-45a4-bd73-590b31ef531d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi hatóságok leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot szombaton, amelyet 1998-ban húztak fel egy bosnyák háborús menekült kisajátított földjén Srebrenica térségében.","shortLead":"A helyi hatóságok leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot szombaton, amelyet 1998-ban húztak fel...","id":"20210605_Leromboltak_egy_illegalisan_epult_szerb_ortodox_templomot_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a565f7a-505d-45a4-bd73-590b31ef531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cefcb3f-bdc1-43eb-80aa-bcf431d4eb2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210605_Leromboltak_egy_illegalisan_epult_szerb_ortodox_templomot_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2021. június. 05. 21:41","title":"Leromboltak egy illegálisan épült szerb ortodox templomot Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk adatát, köztük például az IP-címüket.","shortLead":"A USA Today című lap váratlan megkeresést kapott az FBI-tól: arra kérték őket, hogy adják ki néhány újságolvasójuk...","id":"20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db03d9-abed-483a-b0f9-5853f7739ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_fbi_ugynok_olvaso_cikk_usa_today_nyomozas","timestamp":"2021. június. 07. 11:33","title":"Már egy cikk elolvasása miatt is kutathat az ember után az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]