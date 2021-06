Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ragadós a II. kerület példája, más kerület is kedvet kapott a közösségi ingatlanhasznosításhoz. Józsefvárosban eközben azon dolgoznak, hogyan lehet a Népszínház utca a gyalogosoké úgy, hogy közben a kereskedők sem szorulnak ki. Kérdés, hogy a Rákóczi úttal mi lesz?","shortLead":"Ragadós a II. kerület példája, más kerület is kedvet kapott a közösségi ingatlanhasznosításhoz. Józsefvárosban eközben...","id":"20210610_Setaloutca_lehet_a_Nepszinhaz_utcabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3e2cb0-66ed-4cdc-88cc-2b28e4858605","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_Setaloutca_lehet_a_Nepszinhaz_utcabol","timestamp":"2021. június. 10. 17:32","title":"Újjászületik a Margit körút, sétálóutca lehet a Népszínház utcából. De mi lesz a Rákóczi úttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","shortLead":"Bár csak ősszel érkezik meg hivatalosan a legújabb MacOS, a Monterey, azt már tudni, milyen gépek fogják megkapni.","id":"20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6680bb4-d52a-4e2c-9c49-5dc3199c8f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530dd70-9dc0-46f3-82b2-bff7c3e15cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_macos_monterey_kompatibilis_gepek_lista","timestamp":"2021. június. 09. 21:03","title":"Az én gépem megkaphatja majd az Apple új operációs rendszerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a Diákváros projekt ügye – mondta Fürjes Balázs. Szerinte semmi nem sürgeti a kormányt a döntésben, és csak akkor lesz Fudan Egyetem, ha a budapestiek úgy döntenek. A Miniszterelnökség államtitkára azt mondta a hvg360-nak, nem foglalkoztatja a főpolgármesteri tisztség, nincs napirenden nála a kérdés. \r

","shortLead":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a Diákváros projekt ügye – mondta Fürjes Balázs...","id":"20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658371e-b470-4f73-84a7-32974e935504","keywords":null,"link":"/360/20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","timestamp":"2021. június. 10. 13:00","title":"Élesben Fürjes Balázzsal: Engem senki nem futtatott feleslegesen Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","shortLead":"Felmérte a Publicus Intézet, mit szólnak a közvagyon alapítványokba szervezéséhez az emberek.","id":"20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abd9194-fff4-4c94-8ff4-0f513805525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47f213-6951-4eaa-a068-e2f26bf69b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_kozalapitvany_fidesz_kdnp_publicus_felmeres","timestamp":"2021. június. 11. 12:45","title":"Publicus: A kormánypártiak több mint fele szerint is helytelen, hogy a közpénz magánfenntartású alapítványokhoz kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","shortLead":"Azt mondja, azért nem, mert \"nagyon szereti ezt a gyereket, tehetségesnek tartja és féltette\". ","id":"20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d159e09-ff5e-4da2-b1f2-38ce18f97e08","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Vidnyanszky_Attila_Berettyan_Nandor_SZFE_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2021. június. 10. 15:50","title":"Vidnyánszky nem javasolta Berettyán Nándornak, hogy vállalja a Karinthy Színház igazgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","shortLead":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","id":"20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236453a4-6d47-425b-8f73-495e341c8e2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","timestamp":"2021. június. 10. 19:16","title":"Így néz ki a felújított Rumbach utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nem akart konkrét választ adni arra a kérdésre, mit gondol a kínai keresztények helyzetéről.","shortLead":"A miniszterelnök nem akart konkrét választ adni arra a kérdésre, mit gondol a kínai keresztények helyzetéről.","id":"20210610_Orban_kina_keresztenyuldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=713ca0ae-c845-4e9e-9139-26fc3e468359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f43557-7089-4b17-a677-1c7a9a1edbe3","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Orban_kina_keresztenyuldozes","timestamp":"2021. június. 10. 20:18","title":"Orbán meghallgatná a pápa véleményét a kínai keresztényüldözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]