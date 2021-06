Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81aa7510-c252-4e5d-88a3-0169f0e069b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vakáció beköszöntével megható sorokkal üzentek tanáruknak az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola szeptembertől már felső tagozatos tanulói.","shortLead":"A vakáció beköszöntével megható sorokkal üzentek tanáruknak az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola...","id":"20210611_Koszonjuk_Zsuzsi_neni_hogy_mindig_meghallgattal_minket__plakaton_uzentek_a_diakok_kedvenc_tanaruknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81aa7510-c252-4e5d-88a3-0169f0e069b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a5116-c420-405a-aea4-0b55c6c79e81","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Koszonjuk_Zsuzsi_neni_hogy_mindig_meghallgattal_minket__plakaton_uzentek_a_diakok_kedvenc_tanaruknak","timestamp":"2021. június. 11. 10:49","title":"\"Köszönjük, Zsuzsi néni, hogy mindig meghallgattál minket!\" – plakáton búcsúznak kedvenc tanáruktól a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkezdi előkészíteni az EP az Európai Bizottság elleni eljárás megindításának az előkészítését.","shortLead":"Elkezdi előkészíteni az EP az Európai Bizottság elleni eljárás megindításának az előkészítését.","id":"20210610_europai_parlament_eljaras_allasfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c0a962-cabe-474e-8f19-ece1ad848864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_europai_parlament_eljaras_allasfoglalas","timestamp":"2021. június. 10. 19:06","title":"Megszavazta az Európai Parlament a jogállami eljárások megindítására utasító állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég egyben árat is emelt, majd átadta az első 25 járművet a tulajdonosoknak.","shortLead":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég...","id":"20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48240aa-d6e6-4121-8a72-2fb647f32163","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","timestamp":"2021. június. 11. 13:20","title":"Elon Musk bemutatta a három motoros, „őrült gyors” Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű MSZP-s politikus mögött a párt bejelentő posztjában.","shortLead":"A független képviselőnek feltűnt, hogy a szokásokkal ellentétben nem volt ott Jakab Péter képe a visszás megítélésű...","id":"20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70e7f93-b83c-49e1-a649-7c44d0f22506","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Hadhazy_jakab_toth_csaba_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:13","title":"Hadházy reméli, Jakab Péter szégyelli, hogy a Jobbik beállt Tóth Csaba mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hivatalosan még nem derült ki, mennyiért húzhatják fel.\r

","shortLead":"Hivatalosan még nem derült ki, mennyiért húzhatják fel.\r

","id":"20210611_pmfc_pecs_stadion_kasler_miklos_mager_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99f3067-6681-41bc-8303-b545847407d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_pmfc_pecs_stadion_kasler_miklos_mager_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 06:48","title":"Kásler készíti elő a pécsi stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","shortLead":"Az egyikük, úgy tűnik, videóra vette, amint a másik betörte az üveget.","id":"20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828a71d4-4f1b-4e52-8691-20da1b983390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d576e6d9-12b4-41e3-8874-70d73086c918","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_operettszinhaz_vitrin_rongalas_rendorseg","timestamp":"2021. június. 11. 07:48","title":"Keresik a rongálókat, akik betörték az Operettszínház vitrinjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és a rasszizmus ellen demonstrálnak, de a játékosokat támogatja, és a fütyülést nem szereti.","shortLead":"Az európai szövetség nem teszi kötelezővé, és nem is tiltja a gesztust, amellyel egyes csapatok a kirekesztés és...","id":"20210610_uefa_terdeles_foci_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80ea5a6-0c83-4b74-bb39-b8b249486649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3565ba-6f21-4fa6-a0f3-e522d7cc2dda","keywords":null,"link":"/sport/20210610_uefa_terdeles_foci_eb","timestamp":"2021. június. 10. 18:51","title":"UEFA a térdelésről: Arra kérjük a nézőket, mutassanak tiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Változatlanul Magyarországnak kell a legnagyobb arányban pénzt visszafizetnie az uniós költségvetésbe a csalások, összejátszások, korrupció miatt.","shortLead":"Változatlanul Magyarországnak kell a legnagyobb arányban pénzt visszafizetnie az uniós költségvetésbe a csalások...","id":"20210610_Kevesebb_magyar_korrupcios_ugyet_talalt_az_OLAF_ezzel_sokat_csokkent_az_unios_atlag_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea4171a-b790-4938-9968-604efde1ea07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b090daf2-34e9-4691-a6b7-4b14deef3f38","keywords":null,"link":"/eurologus/20210610_Kevesebb_magyar_korrupcios_ugyet_talalt_az_OLAF_ezzel_sokat_csokkent_az_unios_atlag_is","timestamp":"2021. június. 10. 13:07","title":"Kevesebb magyar korrupciós ügyet talált az OLAF, ezzel nagyot csökkent az uniós átlag is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]