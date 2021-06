Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében – közölte a felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi...","id":"20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81789114-6658-4c31-b059-c66bb20ecd55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","timestamp":"2021. június. 12. 18:03","title":"Új ráklabor nyílt Szegeden, hogy korábban kiszúrják a daganatos elváltozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lejátszották az Európa-bajnokság első négy meccsét, a tippjátékokban is lehet lassan látni, kik azok, akik már az Eb elején az élre törnek, és kiknek kell majd hátrányból visszajönniük. Itt az idő, hogy megnézzük, hogyan startolt a hvg.hu csodacsapatának 11 tippelője – mutatjuk a Kezdő tizenegy állását két játéknap után.","shortLead":"Lejátszották az Európa-bajnokság első négy meccsét, a tippjátékokban is lehet lassan látni, kik azok, akik már az Eb...","id":"20210613_Kezdo_tizenegy_allas_eb_uefa_euro2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bb8eef-3178-4de4-90ba-af8eac53a4f8","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Kezdo_tizenegy_allas_eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 13. 11:25","title":"Gangl Edinának szinte minden bejött, Marco Rossit nyolcan is megelőzik - így áll a Kezdő tizenegy tippversenye két nap után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek naprakészen tartása.","shortLead":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek...","id":"20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a70ca7-f2fc-481f-abbb-cf107edfc69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","timestamp":"2021. június. 13. 09:03","title":"Minden harmadik felnőtt veszekszik a családjával a gépe, telefonja frissítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. ","shortLead":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...","id":"20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba72101f-8ea9-4d83-9dbc-a787cbcda8a3","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","timestamp":"2021. június. 13. 09:00","title":"Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő egy vasárnapi tévéinterjúban.","shortLead":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán...","id":"20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5773624-5229-4052-823e-fca83ef96278","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","timestamp":"2021. június. 13. 13:59","title":"Putyin profinak nevezte Bidenék több lépését is és várja a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","shortLead":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","id":"20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f234d14-ac14-400a-915f-95ed04cdc071","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","timestamp":"2021. június. 12. 12:59","title":"A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","shortLead":"Gary Lineker, Didier Drogba és Jamie Carragher is imádkozik a dán középpályásért, de Vilmos herceg is megszólalt.","id":"20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f0879-c8a6-4381-b611-2e79d36a961c","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Cristianon_Ronaldo_Eriksennek_Maradj_eros","timestamp":"2021. június. 13. 13:16","title":"Cristiano Ronaldo Eriksennek: Maradj erős!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül hordágyon vitték le. A meccs félbeszakadt, később fejezték be. Sajtóhírek szerint társaival is tudott pár szót váltani a folytatás előtt.","shortLead":"A dánok 29 éves támadója váratlanul összeesett a finnek elleni meccsen. Negyed órán át élesztették újra, végül...","id":"20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adba393c-cbd6-426d-8ae6-531888c70119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f62847-ec7f-4d50-8b24-d5c24dcd4f0f","keywords":null,"link":"/sport/20210612_Osszeesett_a_palyan_Christian_Eriksen_az_eleteert_kuzdenek","timestamp":"2021. június. 12. 18:50","title":"Összeesett a pályán Christian Eriksen, újraélesztették, állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]