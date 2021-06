Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Átlépte szombaton a harmincmilliót azoknak a száma Franciaországban, akik már megkapták az új típusú koronavírus elleni valamelyik oltóanyag legalább első dózisát - jelentette be Jean Castex francia miniszterelnök.","shortLead":"Átlépte szombaton a harmincmilliót azoknak a száma Franciaországban, akik már megkapták az új típusú koronavírus elleni...","id":"20210612_Atlepte_a_30millios_hatart_a_franciaorszagi_beoltottak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb947b9-2b36-471f-a4cb-d5bd01188921","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Atlepte_a_30millios_hatart_a_franciaorszagi_beoltottak_szama","timestamp":"2021. június. 12. 21:24","title":"Átlépte a 30 milliós határt a franciaországi beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28cb93a-22ce-473b-be0a-c3cb2f37301d","c_author":"László Csaba","category":"360","description":"A nagyvállalatok társasági adójának nemzetközi minimálása úgy működhet, mint Arkhimédész „biztos pontja”, amelyen állva kifordítható sarkaiból a világ – véli szerzőnk, László Csaba volt pénzügyminiszter, címzetes egyetemi tanár. Az „agresszív adóoptimalizálás” visszaszorításához vezető úton azonban még számos buktató lehet.","shortLead":"A nagyvállalatok társasági adójának nemzetközi minimálása úgy működhet, mint Arkhimédész „biztos pontja”, amelyen állva...","id":"202123__globalis_adozas__g7megallapodas__yellen_javaslata__arkhimedesz_adoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28cb93a-22ce-473b-be0a-c3cb2f37301d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177b2be8-66dc-4405-923c-279d0a11ed03","keywords":null,"link":"/360/202123__globalis_adozas__g7megallapodas__yellen_javaslata__arkhimedesz_adoja","timestamp":"2021. június. 12. 07:00","title":"László Csaba: Hatalmas káoszban kell tisztességes adózásra fogni a multikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljesen lezárták. ","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljesen lezárták. ","id":"20210613_Motoros_baleset_Eger_Noszvaj_utszakasz_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db1e146-a7cd-4539-a15b-c2c849be9133","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Motoros_baleset_Eger_Noszvaj_utszakasz_lezaras","timestamp":"2021. június. 13. 14:47","title":"Meghalt egy motoros, miután személyautóval ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben részesülhetnek. ","shortLead":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben...","id":"20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4eb46-ff81-4a03-ac48-f81227ae7b20","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","timestamp":"2021. június. 13. 17:12","title":"Hétfőtől kedvezményesen vásárolhatnak a véradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan, mint télen.","shortLead":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan...","id":"20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c50f2-6892-438b-961d-e5736e609c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","timestamp":"2021. június. 12. 12:45","title":"Ferenci Tamás: Egyre biztosabb, hogy a koronavírus szezonális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka a kezében, a következő pedig a bilincs a kezén.\r

","shortLead":"A férfi azzal védekezett a rendőröknek, hogy filmszakadás közeli élményben volt része: az utolsó képe egy pálinka...","id":"20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677139b8-5c7e-468e-9c91-2c890cab19e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4167c71-2e26-4da5-b3e2-2c8a68aeba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Aramot_vezetett_felesegebe_majd_kessel_akarta_leszurni","timestamp":"2021. június. 12. 09:26","title":"Áramot vezetett feleségébe, majd késsel akarta leszúrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"Németh András","category":"_tudomany","description":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az, hogy így lehetővé válik az utazás, illetve a családtagok meglátogatása – ál a The Guardian című brit lapban közzétett tanulmányban.","shortLead":"A koronavírus-vakcinát elutasító embere döntő többsége végül mégiscsak beoltatja magát. A fő hajtóerő az...","id":"20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcb0d61-52f8-4a69-9b35-efeff4df1dd8","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210612_A_brit_tanulmanyok_szerint_az_oltasellenesek_tobbsege_vegul_feladja_a_tiltakozast","timestamp":"2021. június. 12. 21:20","title":"A brit tanulmányok szerint az oltásellenesek többsége végül feladja a tiltakozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]