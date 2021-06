Színezni? Rendesen, ceruzával? Na persze, legutóbb hatéves koromban – mormolhatja magában bárki, aki azóta tényleg nem ragadott színest, pedig néhány pillanat alatt rá lehet kapni az ízére, és számos előnyös egészségügyi hatása is van. A koronavírus-járvány alatt a felnőtt színezés kétségtelenül nagy lendületet kapott, hiszen sokaknak segített egy kicsit összpontosítani és kikapcsolódni a vészterhes időszakokban vagy épp az otthoni dögunalomban. Apropó, készült is direkt erre az időszakra néhány színezőkönyv, például a Maradj otthon a p*csába, és színezz!, illetve ennek hasonlóan beszédes című folytatása, a Maradj otthon a s*ggeden, és kezdj magaddal valamit!

A színezésnek hangulatjavító, stressz-és szorongáscsökkentő hatása van, ráadásul segíthet a bennünk élő művész kibontakozásában is. A megfelelő színes ceruzák kiválasztása után a könyvekkel már egy fokkal nehezebb dolgunk lesz, a választéknak ugyanis soha nem lehet a végére érni: a legismertebb színezőkönyvek talán Johanna Basford fantáziájának köszönhetően születtek meg, de a mandalák tömkelegét, a kalocsai mintás, és az olaszországi, franciaországi tájképekkel illusztrált színezőket is megtaláljuk a legtöbb nagy könyváruházakban. A Crush & Color fantázianévre hallgató sorozatban létezik például Keanu Reeves- és Jason Momoa-színező, de bedurranthatjuk a pasztellszíneket a Jane Austen-művek alapján, Marty Noble által illusztrált könyvben is. Aki pedig már egészen biztosan nem megy ki a vonalból, bevállalhat egy igazán szemkápráztató kötetet is, az Optikai illúziók színezőkönyvét.

