[{"available":true,"c_guid":"2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","shortLead":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","id":"20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe83c3-2124-47aa-b9a1-f06c90fd9c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. június. 16. 09:50","title":"A hackerek már nukleáris fegyverbeszállítókat támadnak, az egyiktől nemrég adatokat loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó átmeneti szabályokhoz.","shortLead":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó...","id":"20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588432b3-3d60-4858-9b59-aeb7f515befd","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","timestamp":"2021. június. 14. 16:25","title":"Több fontos ügyben is szavaz az Országgyűlés kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","shortLead":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","id":"20210615_vonulas_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa01349-bcdc-4844-aa08-5859a2c848a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 15. 15:25","title":"Így vonultak a szurkolók a Puskás Arénához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666b663f-e5e7-4a96-98d1-608447748a16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy polgár jobban hisz a nagyanyjának, mint a miniszterelnöknek – véli a nyelvész, költő.\r

","shortLead":"Egy polgár jobban hisz a nagyanyjának, mint a miniszterelnöknek – véli a nyelvész, költő.

","id":"20210616_Nadasdy_Adam_Melegnek_lenni_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666b663f-e5e7-4a96-98d1-608447748a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21676119-a941-4a1f-b3be-869c78e34f6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Nadasdy_Adam_Melegnek_lenni_jo","timestamp":"2021. június. 16. 12:47","title":"Nádasdy Ádám: „Melegnek lenni jó"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","shortLead":"Az átlagos sörfogyasztó férfi, 47 éves és középfokú végzettséggel rendelkezik.","id":"20210614_sor_fogyasztas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0313bd-7c95-42c2-8e37-2bee5e7b9359","keywords":null,"link":"/elet/20210614_sor_fogyasztas_ksh","timestamp":"2021. június. 14. 17:05","title":"Több sört isznak azok a magyarok, akik házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","shortLead":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","id":"20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60054744-fc26-4945-80b2-934c894a48e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","timestamp":"2021. június. 16. 07:06","title":"Itt a legújabb Porsche, ami egy igazi báránybőrbe bújt farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","id":"20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219931a-3a71-423b-a767-1c9c288e8bdd","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","timestamp":"2021. június. 15. 22:00","title":"Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna koronavírus-fertőzés elleni védőoltása.","shortLead":"Az oltóanyag a klinikai eredmények szerint éppoly hatásos, mint a Pfizer és a BioNTech, valamint a Moderna...","id":"20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f283cfda-ca41-43ca-ad91-62d175694f02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_novavax_vakcina_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. június. 15. 05:29","title":"A Novavax szerint 90,4 százalékos hatékonyságú a vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]