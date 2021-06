Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai Parlamentben.","shortLead":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai...","id":"20210621_orban_ep_david_sassoli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d169e714-58fa-46a2-b913-acb33ba4c5e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_orban_ep_david_sassoli","timestamp":"2021. június. 21. 11:11","title":"Orbánnak üzent az EP elnöke: Az épít le parlamentet, aki nem szereti a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször módosították a kedvükért. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a második helyezettel. ","shortLead":"Pedig az önkormányzat részletfizetést is engedélyezett a tankerület tízmilliós tartozására, és a határidőt is többször...","id":"20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d634af-2728-446f-a9e7-90feda72bae1","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Tankerulet_Damjanich_utcai_epulet_Molnar_Antal_Zeneiskola_freeszfe_szfe","timestamp":"2021. június. 21. 17:38","title":"Nem fizet a tankerület, mégsem lesz a zeneiskoláé a Damjanich utcai épület, amiről lemondott a FreeSZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu határában - közölte közösségi oldalán Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu...","id":"20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640ff54-eb38-4e33-98fc-743868fc9a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. június. 20. 21:36","title":"Súlyos medvetámadás Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","shortLead":"A 38 fokot is elérheti a maximum hőmérséklet a következő napokban.","id":"20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d814dc9-cb92-45e2-ad57-1725cdcf7c53","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Hosegriado_lephet_eletbe_a_kanikula_miatt","timestamp":"2021. június. 20. 11:01","title":"Hőségriadó léphet életbe a kánikula miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","shortLead":"Maszkot kötelező lesz viselni, hangoskodni viszont nem ajánlott.","id":"20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95560e84-99e4-471a-a925-3f8ead54e2bc","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Maximum_10_ezer_japan_vehet_reszt_egy_esemenyen_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2021. június. 21. 11:49","title":"Maximum 10 ezer japán szurkolhat egy helyszínen a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","shortLead":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","id":"20210621_godeny_gyorgy_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e523a40a-ad1c-453b-b0d6-f4559418c700","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_godeny_gyorgy_vademeles","timestamp":"2021. június. 21. 09:15","title":"Vádat emeltek Gődény György ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bb94c4-24bc-4855-b3a4-08ed0a173a74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem politikai szimbólum - döntött a szövetség.","shortLead":"Nem politikai szimbólum - döntött a szövetség.","id":"20210620_Nem_lep_fel_az_UEFA_a_szivarvanyszinu_karszalagot_viselo_nemet_csapatkapitany_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2bb94c4-24bc-4855-b3a4-08ed0a173a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d7f24-3068-44d3-9c8e-1b83338a0181","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Nem_lep_fel_az_UEFA_a_szivarvanyszinu_karszalagot_viselo_nemet_csapatkapitany_ellen","timestamp":"2021. június. 20. 21:28","title":"Nem lép fel az UEFA a szivárványszínű karszalagot viselő német csapatkapitány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","shortLead":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","id":"20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620ab76-f275-4f49-b70b-f3bbb900d93e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","timestamp":"2021. június. 20. 15:03","title":"Kedveli a klasszikus zenét? Akkor ez az oldal önnek készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]