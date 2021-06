Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","shortLead":"Délelőtt emelnek ki a Dunából egy vélhetően II. világháborús robbanótestet, ami rengeteg lezárással jár.

","id":"20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6efe38b-e226-4f89-9249-6802ab943435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8dbfbe-b60f-470c-b242-391e58f8002a","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Messzire_kerulje_el_vasarnap_a_Lanchidat","timestamp":"2021. június. 20. 08:19","title":"Messzire kerülje el vasárnap a Lánchidat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","shortLead":"Naponta 400 ezer rágót állítanak elő a dán kisüzemben, amely a műanyagmentességre helyezte a hangsúlyt.","id":"202124_azigazi_gumi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2c521d-ded8-4f65-acc7-9b3b4094187b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b088c69c-3bb8-47c1-b215-51e765628a02","keywords":null,"link":"/360/202124_azigazi_gumi","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Az aztékokról vettek példát, így készítettek természetes rágógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában, míg Svájc Törökországgal játszik Bakuban. Az eddig látottak alapján szinte biztos, melyik meccset lesz érdemes nagy képernyőn nézni.","shortLead":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában...","id":"20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71abc68e-1581-464b-928c-6c8e23be6857","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","timestamp":"2021. június. 20. 15:50","title":"Indulnak a párhuzamos meccsek az Eb-n: olasz hengerelés és svájci-török szenvedés várható egyidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd magával, s erről álláshirdetések is árulkodnak.","shortLead":"Nemsokára bejelenti a Microsoft a Windows következő generációját. Úgy tűnik, valóban nagy változásokat hoz majd...","id":"20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d464d76b-33ba-436e-b42f-57b785df0311","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_microsoft_allasajanlatok_windows_11","timestamp":"2021. június. 19. 16:03","title":"Hogy mekkorát változik hamarosan a Windows? A Microsoft állásajánlatai árulkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 19. 07:30","title":"Lehet még a korábbinál is gyorsabb a technológiai fejlődés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66305b4c-13a9-489c-8223-e2d4c5b8a88e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A rendhagyó színpadi megoldásairól ismert társulatvezető egyszerre készül a futurisztikus látványvilágban megelevenedő Nine című musicalre és a Maladype Színház húsz évének megünneplésére a Merlin történelmi revüvel.","shortLead":"A rendhagyó színpadi megoldásairól ismert társulatvezető egyszerre készül a futurisztikus látványvilágban megelevenedő...","id":"202124__balazs_zoltan_rendezo__fellinirol_aszinhaz_pszichejerol__makacs_dolgok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66305b4c-13a9-489c-8223-e2d4c5b8a88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2c3024-f75d-45e5-b0f5-a3f73512b4b8","keywords":null,"link":"/360/202124__balazs_zoltan_rendezo__fellinirol_aszinhaz_pszichejerol__makacs_dolgok","timestamp":"2021. június. 20. 16:00","title":"Balázs Zoltán: A magyar színház pszichéjét régóta rettegésben tartják a saját mítoszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Beavatkozást nem igényel.\r

\r

","shortLead":"Beavatkozást nem igényel.\r

\r

","id":"20210619_Mohosz_A_Velenceitavi_halpusztulas_szivfajdito_latvany_de_nem_jelentos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c58b356-78b0-4127-b790-cb39c9dffbfa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210619_Mohosz_A_Velenceitavi_halpusztulas_szivfajdito_latvany_de_nem_jelentos","timestamp":"2021. június. 19. 09:04","title":"Mohosz: A Velencei-tavi halpusztulás szívfájdító látvány, de nem jelentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a9f16-1f26-48a4-a50e-1f467dd43cc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A budapesti fejpályaudvart már szombaton lezárták.","shortLead":"A budapesti fejpályaudvart már szombaton lezárták.","id":"20210620_Megkezdtek_a_Nyugati_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a9f16-1f26-48a4-a50e-1f467dd43cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecf910-6d35-485e-9d6b-8e4ac4ebba3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210620_Megkezdtek_a_Nyugati_felujitasat","timestamp":"2021. június. 20. 16:46","title":"Megkezdték a Nyugati felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]