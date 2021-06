Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","shortLead":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","id":"20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c48036f-4553-4a9b-82e6-0be28b1cb2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","timestamp":"2021. június. 21. 12:37","title":"Holtan találták a szegedi kettős emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először hárította a felkérést, de aztán a meglévő himnuszt hangszerelte újra. Készült imázsfilm is.","shortLead":"Először hárította a felkérést, de aztán a meglévő himnuszt hangszerelte újra. Készült imázsfilm is.","id":"20210620_Akos_irta_az_Eucharisztikus_Kongresszus_himnuszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c36f613-eb7b-44af-a6e6-fa5eb7403c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225a7214-dc5d-4c8c-be4b-80b20d91c537","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Akos_irta_az_Eucharisztikus_Kongresszus_himnuszat","timestamp":"2021. június. 20. 10:59","title":"Ákos keze alól került ki az Eucharisztikus Kongresszus himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország elleni pénzügyi támadásokhoz vezet.","shortLead":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország...","id":"20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a39b481-8eba-45fd-8ce6-253ca9023dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2021. június. 21. 17:30","title":"Nem várt helyről kapott súlyos bírálatot a kormány: Matolcsy György üzent hadat a gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","shortLead":"Már a tűzoltók is ott voltak, akik épp vették elő a felfújható mentőpárnát, amikor a fiatal férfi leesett.","id":"20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=025d4ff1-37d3-43fb-863f-b9f603326036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ace30-db00-4365-89de-7fae232766ed","keywords":null,"link":"/elet/20210621_vigszinhaz_felmaszott_lezuhant_video","timestamp":"2021. június. 21. 05:42","title":"Videó is készült arról, ahogy a Vígszínházra felmászó fiatal lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d07957-8b1a-4265-8f0d-017f7b3b9347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ menekültügyi szervezete a menekültellenes jogszabály felülvizsgálatára szólította fel a magyar kormányt.","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi szervezete a menekültellenes jogszabály felülvizsgálatára szólította fel a magyar kormányt.","id":"20210620_Tobb_mint_nyolc_magyarorszagnyi_menekult_el_ma_a_vilagban_Magyarorszag_felelossegere_figyelmeztet_az_UNHCR","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d07957-8b1a-4265-8f0d-017f7b3b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3091f643-e943-47b9-8881-efe1d9799d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Tobb_mint_nyolc_magyarorszagnyi_menekult_el_ma_a_vilagban_Magyarorszag_felelossegere_figyelmeztet_az_UNHCR","timestamp":"2021. június. 20. 10:17","title":"Több mint nyolc magyarországnyi menekült él ma a világban, Magyarország felelősségére figyelmeztet az UNHCR","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","shortLead":"A Facebook-poszt a magyar történelem nagy napjáról emlékezett meg.","id":"20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8661818f-3a8e-42e7-ba4a-4e61550fbb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779b4cc-8fb1-44f2-acbc-2910a3f1fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nyilasokat_abrazolo_keppel_emlekezett_meg_a_szovjetek_kivonulasarol_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2021. június. 20. 11:58","title":"Nyilasokat ábrázoló képpel emlékezett meg a szovjetek kivonulásáról egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","shortLead":"Mutatjuk, hogy körülbelül hogyan fest majd az olasz gyártó második szabadidőautója.","id":"20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ffd8bf-ae13-4536-9c9e-0f7a8b1ea7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b59db7-93c7-4ad9-bf73-17726a71ff14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_lehamoztak_az_alcazast_a_kobanyan_is_felbukkant_titokzatos_uj_maseratirol","timestamp":"2021. június. 22. 09:21","title":"Lehámozták az álcázást a Kőbányán is felbukkant titokzatos új Maseratiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]