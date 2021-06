Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető minőségű építményeket is.","shortLead":"A tavaly zárult kilátóépítési projekt eredményei között találunk már-már művészeti alkotásokat, de megkérdőjelezhető...","id":"202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51b3832-cd26-479d-9487-345d70218b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5b8d39-b81a-479d-8fc9-b6ed9e1925fb","keywords":null,"link":"/360/202119_haza_amagasbol_kilatoepitesi_laz","timestamp":"2021. június. 21. 19:00","title":"Véget ért a félmilliárdos kilátóépítési láz: mutatjuk az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett felmondani, viszont aki belépett egy pártba, az nem maradhatott a testület tagja.","shortLead":"A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett felmondani, viszont aki belépett egy pártba, az nem maradhatott a testület...","id":"20210622_part_rendor_belepes_orfk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ea5011-a795-43e1-b526-8478836c5a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_part_rendor_belepes_orfk","timestamp":"2021. június. 22. 17:30","title":"ORFK: 23 rendőr szerelt le idén úgy, hogy belépett egy pártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi nézőket sem engednek be, egy évvel az eredetileg kitűzött időpontja után mégis megtartják Tokióban. A The New York Times hat számmal magyarázta meg, hogy miért.","shortLead":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi...","id":"20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6587cfc8-5827-421d-9669-05553d77eee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","timestamp":"2021. június. 23. 15:38","title":"Hat szám, amely elmagyarázza, miért nem fogják lefújni a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60-as éveiben járó férfi rávette a lányokat, hogy a jelenlétében öltözzenek át. Simogatta és puszilgatta is őket.","shortLead":"A 60-as éveiben járó férfi rávette a lányokat, hogy a jelenlétében öltözzenek át. Simogatta és puszilgatta is őket.","id":"20210623_iskolai_gondnok_szexualis_eroszak_molesztalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0fb1dd-1dfc-4912-acda-2d9264e78e87","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_iskolai_gondnok_szexualis_eroszak_molesztalas","timestamp":"2021. június. 23. 10:32","title":"Csaknem 12 évet kapott egy iskolai gondnok, aki 7–11 év közti kislányokat molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) még 2011-ben indított gyermekbénulás elleni oltási kampányt Pakisztánban, amelynek célja az volt, hogy el tudják kapni Oszama bin Ladent. A következményeket csak nemrég elemezték ki a szakértők.","shortLead":"Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) még 2011-ben indított gyermekbénulás elleni oltási kampányt...","id":"20210622_vedooltas_cia_amerikai_hirszerzo_ugynokseg_pakisztan_oszama_bin_laden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd30156e-f785-42ac-a1a7-ab9f0ce40bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_vedooltas_cia_amerikai_hirszerzo_ugynokseg_pakisztan_oszama_bin_laden","timestamp":"2021. június. 22. 12:03","title":"Kamu oltási kampányt vezényelt le a CIA Pakisztánban, súlyos következménye lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","shortLead":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","id":"20210623_halalos_baleset_m7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a504c6-10f5-4be7-9edb-0a5e27666208","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_halalos_baleset_m7","timestamp":"2021. június. 23. 05:40","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj hibrid hajtásláncú sportmodellnek ezúttal a kombi változatát kapták lencsevégre.","shortLead":"A vadonatúj hibrid hajtásláncú sportmodellnek ezúttal a kombi változatát kapták lencsevégre.","id":"20210623_kemfotokon_a_4_hengeres_motorral_szerelt_uj_mercedesamg_c63","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4e901-6724-4f0d-a3d3-c207b3d0f1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_kemfotokon_a_4_hengeres_motorral_szerelt_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2021. június. 23. 07:21","title":"Kémfotókon a 4 hengeres motorral szerelt új Mercedes-AMG C63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának beiktatásán, ennek ellenére nem világos, miért is lenne égető szüksége az akár belföldön is bevethető egységekre.","shortLead":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának...","id":"202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a8f5d-3542-4e4a-881c-be820ed3ddea","keywords":null,"link":"/360/202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","timestamp":"2021. június. 22. 07:00","title":"Ütőképes hadsereget rendelt Orbán Viktor, de hol az ellenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]