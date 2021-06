Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.","shortLead":"Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta...","id":"20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37075f9-4ae0-4072-8035-1af0d8b45560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Politico_Az_EU_nem_akar_konfrontaciot_Kinaval","timestamp":"2021. június. 22. 18:52","title":"Politico: Az EU nem akar konfrontációt Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek pillanatnyi közös érdeke; az utóbbihoz szükség lenne olyan mélyebb elit-együttműködésre, amelynek feltételei egyelőre nincsenek meg. Vélemény. \r

","shortLead":"1990 körül demokráciát könnyebb volt teremteni, mint később liberális demokráciát. Az előbbihez elég volt az elitek...","id":"20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2421fd71-83c1-4e57-8b67-8f2f50873de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb402d5-c9b6-4901-ab33-8c43948b9ceb","keywords":null,"link":"/360/20210622_Csizmadia_Ervin_Milyen_peremfeltetelei_vannak_egy_demokracianak","timestamp":"2021. június. 22. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Milyen peremfeltételei vannak egy demokráciának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj hibrid hajtásláncú sportmodellnek ezúttal a kombi változatát kapták lencsevégre.","shortLead":"A vadonatúj hibrid hajtásláncú sportmodellnek ezúttal a kombi változatát kapták lencsevégre.","id":"20210623_kemfotokon_a_4_hengeres_motorral_szerelt_uj_mercedesamg_c63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4e901-6724-4f0d-a3d3-c207b3d0f1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_kemfotokon_a_4_hengeres_motorral_szerelt_uj_mercedesamg_c63","timestamp":"2021. június. 23. 07:21","title":"Kémfotókon a 4 hengeres motorral szerelt új Mercedes-AMG C63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül visszajött az életbe. ","shortLead":"Küzdelmes hónapokon van túl a fideszes országgyűlési képviselő, akinek az orvosai csodának tartják, hogy végül...","id":"20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d5d8a6-7587-4cf6-9810-ee7d2d5b4c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda0bf4c-e650-4ad2-9d98-0da473a8f645","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Banyai_Gabor_kepviselo_koronavirus_rehabilitacio","timestamp":"2021. június. 22. 12:01","title":"Bányai Gábor, a koronavírusból felépült képviselő: Előfordultak olyan pillanatok, amikor legszívesebben meghaltam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","shortLead":"A súlyosan mérgező ólom különösen a gyermekekre veszélyes, károsítja agyi fejlődésüket és tanulási képességüket.","id":"20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fc8b4d-fb6d-4db4-a54d-c43e3fa987ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_london_olmozott_benzin_mereganyag","timestamp":"2021. június. 22. 20:03","title":"Még ma is kimutatható London levegőjében a 20 éve betiltott ólmozott benzin mérgező anyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","shortLead":"Az oldal Zimány Linda és Rácz Jenő csuklójára is vetett egy pillantást. ","id":"20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea0db38-228c-4b42-9bf8-18c18e9792fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4e05ce-dd73-4778-83a4-2ee49f78f2c3","keywords":null,"link":"/elet/20210622_csuklon_szpotting_karora_ora_csanyi_sandor_merkely_bela_bayer_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 16:49","title":"Egy új Instagram-oldal szerint Merkely Béla és Bayer Zsolt is drága karórát hord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy-Britanniában nagy a botrány, miután a kormány döntése értelmében a labdarúgó-Európa-bajnokságra érkező UEFA-tisztségviselőknek, politikusoknak és szponzoroknak nem kell 10 napos karanténba vonulniuk. ","shortLead":"Nagy-Britanniában nagy a botrány, miután a kormány döntése értelmében a labdarúgó-Európa-bajnokságra érkező...","id":"20210623_Kepmutatas_felsofokon_kulonleges_elbanasban_reszesulnek_a_dontore_erkezo_VIPek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95dc9e4-0c7d-4243-86ac-313af66648d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4952986e-2dc2-4000-a58b-5b91a297839e","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Kepmutatas_felsofokon_kulonleges_elbanasban_reszesulnek_a_dontore_erkezo_VIPek","timestamp":"2021. június. 23. 09:17","title":"Képmutatás felsőfokon: különleges elbánásban részesülnek a döntőre érkező VIP-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt kihagyni az Európa-bajnokságon szereplő válogatottból Szoboszlai Dominiket. A játékos reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.","shortLead":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt...","id":"20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a987a-35a2-4f0c-99cc-819004b91d82","keywords":null,"link":"/sport/20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 14:09","title":"Testileg és lelkileg is nagyon megviselte Szoboszlait a sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]