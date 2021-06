Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","shortLead":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","id":"20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081f8b03-f7b2-43f4-937f-550c14971e79","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 13:26","title":"Meglepő okból vonta vissza az egyik jelentkező a Pinceszínház igazgatására beadott pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával sikerült egyenlíteni, de győzelemre igazából esélyük sem volt. A másik meccsen a spanyolok döcögős kezdés után rúgtak egy ötöst Szlovákiánál.","shortLead":"Minden idők második leggyorsabb góljával szerzett vezetést Svédország. A lengyeleknek Lewandowski one man show-jával...","id":"20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e4fd-ad1e-4bb5-864e-30ab7953b71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9613b52b-8d8d-4d5c-a342-1d021b84b586","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Izgalmas_lett_a_svedlengyel_vege_de_Lengyelorszag_elbucsuzik_az_Ebtol","timestamp":"2021. június. 23. 20:18","title":"Izgalmas lett a svéd-lengyel vége, a spanyolok kiütéssel mentek tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ursula von der Leyen közölte: szégyenteljes a magyar melegellenes törvény. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen közölte: szégyenteljes a magyar melegellenes törvény. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210624_Radar360_Dontetlent_jatszottunk_a_nemetekkel_a_Bizottsaggal_most_kezdodik_a_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ce9850-cbed-4987-b935-e6a2845339db","keywords":null,"link":"/360/20210624_Radar360_Dontetlent_jatszottunk_a_nemetekkel_a_Bizottsaggal_most_kezdodik_a_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 07:56","title":"Radar360: Döntetlent játszottunk a németekkel, a Bizottsággal most kezdődik a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire nagyra talán még a készítők sem számítottak: a legtöbb országban még be se mutatták, de már most begyűjtötte az elkészítése árának háromszorosát. És érthető is, hogy miért.","shortLead":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire...","id":"20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3568f32b-847d-4ce5-8ece-09f07329bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","timestamp":"2021. június. 22. 20:00","title":"Elképesztően profi rettegésügyi mesterkurzus az év legnagyobb filmsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","shortLead":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","id":"20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec43824-403e-4474-aee1-9b301132a8b1","keywords":null,"link":"/sport/20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","timestamp":"2021. június. 22. 14:20","title":"Tisztázta az álláspontját az UEFA az Eb-döntő helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38bd254-3c7e-492c-8b92-6705e2e40b58","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Egy alapvetően sikeres termék átdolgozása mindig komoly feladat. A Nissan Qashqai modell harmadik generációjának tartania kell a lépést egy olyan szegmensben, amelyben mára tucatnyi vetélytársa van.","shortLead":"Egy alapvetően sikeres termék átdolgozása mindig komoly feladat. A Nissan Qashqai modell harmadik generációjának...","id":"20210622_Itthon_is_bemutatkozott_a_Nissan_Qashqai_harmadik_generacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38bd254-3c7e-492c-8b92-6705e2e40b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b9cbee-5b83-41a7-a9eb-7f3a40e27560","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Itthon_is_bemutatkozott_a_Nissan_Qashqai_harmadik_generacioja","timestamp":"2021. június. 23. 04:41","title":"Itthon is bemutatkozott a Nissan Qashqai harmadik generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425ad4d1-7b89-4663-81f7-f62585a47de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e912cd3-8abd-4976-8a46-d4405b9406ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Marabu_Feknyuz_Ellenseges_hadsereg_tamadja_Magyarorszagot","timestamp":"2021. június. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenséges hadsereg támadja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]