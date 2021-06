Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már nyilvánosak, meg is mutatjuk őket. ","shortLead":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már...","id":"20210626_olasz_osztrak_kezdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37cf2-151b-4c5f-9f32-a9297b2e78c4","keywords":null,"link":"/sport/20210626_olasz_osztrak_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 19:42","title":"Mutatjuk az olasz-osztrák meccs kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán még melegebb lehet.","shortLead":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán...","id":"20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afee5f-4eeb-4176-9214-0239a19e7758","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","timestamp":"2021. június. 28. 05:38","title":"Visszatér a hőség, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait - közölték környezetvédelmi szakemberek. Az alga akár mérgező is lehet, ha magas lesz miatta gázkoncentráció, be kell zárni strandokat.","shortLead":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait...","id":"20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ce867-f3d3-4ae0-b7f1-75f498dd0117","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","timestamp":"2021. június. 27. 16:40","title":"Hányingert keltően büdös alga telepedett meg Marseille közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában az első, a világon a negyedik helyen áll Magyarország az elhízottság tekintetében.","shortLead":"Európában az első, a világon a negyedik helyen áll Magyarország az elhízottság tekintetében.","id":"20210628_karanten_hizas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27aa4ab3-ccaf-4c6b-a476-80173cd7f860","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_karanten_hizas","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"3–5 kilót híztak a magyarok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

","shortLead":"Három autó rongálódott meg, amikor kidőlt egy platánfa szombaton délután Budapesten a Móricz Zsigmond körtéren...","id":"20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b0e26-20fe-42b0-95d1-9057e2e3730d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Autokra_dolt_egy_20_meteres_platanfa_a_Moricz_Zsigmond_korteren","timestamp":"2021. június. 26. 14:39","title":"Autókra dőlt egy 20 méteres platánfa a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","shortLead":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","id":"20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21b2f15-7fb1-4a86-9e8b-833714015fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","timestamp":"2021. június. 26. 15:21","title":"Indíthatja űrturista járatait a Virgin Galactic ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c2e8ac-cb95-4c2d-b586-bf6f465a8a20","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Meg kellene felezni az állami beruházásokat, hogy 3 százalékos lehessen újra a költségvetési hiány - javasolta még hétfőn Matolcsy György. Ha a számok mögé nézünk, azt látjuk, ez egy komoly megszorítást jelentene, de nem volna lehetetlen teljesíteni. Kérdés, hogy megérné-e.","shortLead":"Meg kellene felezni az állami beruházásokat, hogy 3 százalékos lehessen újra a költségvetési hiány - javasolta még...","id":"20210627_matolcsy_beruhazas_sporolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c2e8ac-cb95-4c2d-b586-bf6f465a8a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b4649f-4899-4a18-a992-3a59bc94adde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_matolcsy_beruhazas_sporolas","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Matolcsy első hangzásra lehetetlent kért a kormánytól, de lehet benne ráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. Az árfolyamkockázat miatt hazai befutó valószínű: Mészáros Lőrinc vagy Szíjj László.","shortLead":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes...","id":"202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3d1ac-b749-484b-90c8-1ba457f1b7b0","keywords":null,"link":"/360/202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Úgy tűnik, valamelyik kormánykedvenc oligarcha viheti az autópálya-koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]