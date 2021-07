Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni a nagyközönségnek, de ezúttal lehet, hogy kivételt tesznek. ","shortLead":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni...","id":"20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee62e4e-0ad1-41ef-b5fa-2dc1faae9e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2021. június. 29. 13:30","title":"Újszülött kistapírt láthat a közönség a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","shortLead":"A De Standaard nem hozta le a magyar kormányfő téziseit, helyette egy kettészakított szivárványos zászlón üzent.","id":"20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ba5e06-1606-42be-b9f1-f5ed52281b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f3f0c-8a1b-4090-85a7-c283353cb413","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_orban_viktor_hirdetes_de_standaard","timestamp":"2021. június. 29. 12:57","title":"Egy belga lap egész oldalas szivárványos hirdetésben szúrt oda Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","shortLead":"Azt tervezték, hogy eladományozzák őket.","id":"20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64c20a-0fb5-4583-83c9-c5cd83d14d18","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_esztorszag_vakcina_hutorendszer_hiba_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 21:21","title":"Százezer adag vakcina ment tönkre észrevétlenül Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával a tokiói olimpián és paralimpián.","shortLead":"A valóságshow-hős üzletasszony márkája, a Skims látja el a sportolókat fehérneművel, szabadidőruhával és pizsamával...","id":"20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5787744-50bc-4d83-9e3a-f19abf94bcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0caa8cc-64de-4205-9260-e713af399dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Kim_Kardashian_fehernemuiben_feszitenek_majd_az_amerikai_olimpikonok","timestamp":"2021. június. 30. 09:37","title":"Kim Kardashian fehérneműiben feszítenek majd az amerikai olimpikonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is, amikor az ellenfele megsérült, és feladta a meccset. A következő ellenfele akár a 9. kiemelt is lehet.","shortLead":"Nem ilyen továbbjutásra számított Fucsovics Márton: a magyar teniszező közel járt a második szett megnyeréséhez is...","id":"20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3892d0e5-959f-472b-94bb-555407dae230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594369df-1d17-4fee-ba8d-efa884c275c1","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Fucsovics_Wimbledon_tenisz","timestamp":"2021. június. 30. 19:29","title":"A legjobb 32 közé jutott Fucsovics Márton Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az antitestszint-vizsgálatra napokon belül megnyitják a regisztrációs felületet Karácsony Gergely szerint.","shortLead":"Az antitestszint-vizsgálatra napokon belül megnyitják a regisztrációs felületet Karácsony Gergely szerint.","id":"20210630_karacsony_fovaros_ingyenes_vedettsegi_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d575de-bf73-42ff-b1a5-acfb01d8f32c","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_karacsony_fovaros_ingyenes_vedettsegi_vizsgalat","timestamp":"2021. június. 30. 19:37","title":"Ingyen antitestvizsgálatot kínál Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de71354c-5e64-4d7d-8418-591df3a9b4e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, környezetkímélőbb SIM kártyát vezet be a Telenor. A vállalat szerint a megoldással a felére csökken a lapkák csomagolási hulladéka, a kártyák szállítása hatékonyabbá válik, így az ahhoz kapcsolódó környezeti terhelés is csökken a jövőben.","shortLead":"Új, környezetkímélőbb SIM kártyát vezet be a Telenor. A vállalat szerint a megoldással a felére csökken a lapkák...","id":"20210629_telenor_kisebb_sim_kartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de71354c-5e64-4d7d-8418-591df3a9b4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6b37c2-8971-4ed1-ab65-ccf5a860c7ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_telenor_kisebb_sim_kartya","timestamp":"2021. június. 29. 19:33","title":"Megfelezi a SIM kártyáit a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cd5f16-c224-481b-8b23-f8c0c4331ca6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Európai terjeszkedése újabb lépéseként megkezdi készülékei hivatalos forgalmazását Magyarországon az Oppo. A globálisan már negyedik legnagyobb okostelefon-gyártónak számító vállalat eszközei július 1-jétől kaphatók itthon, valamint a szlovák és cseh piacokon.","shortLead":"Európai terjeszkedése újabb lépéseként megkezdi készülékei hivatalos forgalmazását Magyarországon az Oppo. A globálisan...","id":"20210629_oppo_magyar_piac_reno5_z_5g_enco_fulhallgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23cd5f16-c224-481b-8b23-f8c0c4331ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7426ccb-e7e6-458d-88f0-5ee604c8fa74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_oppo_magyar_piac_reno5_z_5g_enco_fulhallgatok","timestamp":"2021. június. 29. 16:03","title":"Új mobilgyártó lép be Magyarországra, csütörtöktől kaphatók az Oppo androidos telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]