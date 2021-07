Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","shortLead":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","id":"20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2afb1d-a5a0-4ac5-959e-639fd8e1a8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","timestamp":"2021. június. 30. 11:37","title":"Leitatott egy lányt három Veszprém megyei fiatal, majd videóra vették, ahogy megerőszakolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán napközben még nagyon meleg lesz, de estefelé már mérséklődni kezd a hőség.","shortLead":"Szerdán napközben még nagyon meleg lesz, de estefelé már mérséklődni kezd a hőség.","id":"20210629_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4ec1c3-b4d9-4294-86de-fb3e944f60b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_omsz","timestamp":"2021. június. 29. 20:32","title":"Már látszik az újabb hőhullám vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az androidos YouTube-ból is meg lehet úgy osztani a videókat, hogy azok egy adott időpontra mutassanak.","shortLead":"A jövőben az androidos YouTube-ból is meg lehet úgy osztani a videókat, hogy azok egy adott időpontra mutassanak.","id":"20210630_youtube_androidos_alaklmazas_video_megosztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cac6e-737e-4a52-9310-82179529463e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_youtube_androidos_alaklmazas_video_megosztasa","timestamp":"2021. június. 30. 17:03","title":"Régóta hiányzó funkció kerül az androidos YouTube-alkalmazásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","shortLead":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","id":"20210701_napernyo_dizajn_napelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4dd60e-4a46-4db7-9d3b-f2e38f9bf9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_napernyo_dizajn_napelem","timestamp":"2021. július. 01. 13:03","title":"Elkészült a jövő napernyője, még hűteni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cee23c1-2bc1-498b-b83d-e1bc4c05807f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. 