[{"available":true,"c_guid":"76dcbad2-fb09-4be1-b55d-4c710129e7a0","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Sajnos úgy tűnik, nem igaz, hogy JLo lesz a miniszterelnök barátjának esküvői sztárvendége, pedig a fellépés könnyedén beilleszthető lett volna a sztár életrajzába: korábban már emberi jogi szervezetek is támadták Lopezt, amiért számításaik szerint tízmillió dollárt zsebelt be korrupt üzletemberektől és diktátoroktól.","shortLead":"Sajnos úgy tűnik, nem igaz, hogy JLo lesz a miniszterelnök barátjának esküvői sztárvendége, pedig a fellépés könnyedén...","id":"20210701_Nem_Meszaros_Lorinc_lett_volna_az_elso_oligarcha_akinek_Jennifer_Lopez_szerenadot_enekel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76dcbad2-fb09-4be1-b55d-4c710129e7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42708e06-2b8d-448c-b672-0c37d9df113f","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Nem_Meszaros_Lorinc_lett_volna_az_elso_oligarcha_akinek_Jennifer_Lopez_szerenadot_enekel","timestamp":"2021. július. 01. 19:20","title":"Nem Mészáros Lőrinc lett volna az első oligarcha, akinek Jennifer Lopez szerenádot énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","shortLead":"A két nő szerint Franco tárgyiasította és megfélemlítette őket azt ígérve, hogy szerepet kapnak a filmjeiben.","id":"20210701_james_franco_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1dd405-ffeb-489e-8711-266b576ab535","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_james_franco_per","timestamp":"2021. július. 01. 19:47","title":"Helytelen viselkedése miatt James Franco 2,2 millió dollárt fizet két diákjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni a fájdalomérzetet.","shortLead":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni...","id":"20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f8e88-e686-42f3-a9df-ffcfda3b9e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","timestamp":"2021. július. 01. 11:33","title":"Agyba építenének elektródát a tudósok, hogy megszüntessék a fájdalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban nem lett komolyabb baja.","shortLead":"Az esetről készült videón jól látszik, hogy a kocsi közelében szinte azonnal felcsaptak a lángok. A sofőrnek azonban...","id":"20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0461fc2d-0fe9-428a-8684-3c9c7ff4216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602aa380-5262-4ed8-8221-9797bc6f82d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_benzinkut_kalifornia_baleset_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 30. 10:39","title":"Kirobbant a helyéről a töltőállomás, olyan erővel csapódott egy autós a benzinkútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cee23c1-2bc1-498b-b83d-e1bc4c05807f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A második rész, amely A tudomány autonómiája és a populizmus/menedzserizmus témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A második rész...","id":"20210630_Hajnalhasadas_2__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cee23c1-2bc1-498b-b83d-e1bc4c05807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f562d7d0-5865-4d75-acd0-74dda86ae4c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Hajnalhasadas_2__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","timestamp":"2021. június. 30. 09:52","title":"Hajnalhasadás 2. – A tudomány autonómiája és a populizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","shortLead":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","id":"20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981bd40-a44b-4b06-9e38-895f236a0055","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. július. 02. 05:43","title":"Zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","shortLead":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","id":"20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ef3f6-9e2a-43bf-a943-d7be9a3730b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"Orbántól a propagandahirdetés helyett interjút kért egy svéd lap, hát nem kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"New Yorkban a bíróság az exelnök cégét és annak pénzügyi igazgatóját vádolja az adótörvények megsértésével.

","shortLead":"New Yorkban a bíróság az exelnök cégét és annak pénzügyi igazgatóját vádolja az adótörvények megsértésével.

","id":"20210701_Vadat_emeltek_Trump_cegenek_egyik_vezetoje_ellen_adocsalas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb146ef-a59f-4715-8157-5c9b72b8c3f6","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_Vadat_emeltek_Trump_cegenek_egyik_vezetoje_ellen_adocsalas_miatt","timestamp":"2021. július. 01. 19:33","title":"Vádat emeltek Trump cégének egyik vezetője ellen adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]