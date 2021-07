Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d908248-c7b7-4ac8-a3c4-19d1726405f4","c_author":"Király Júlia","category":"360","description":"Ahogy terjeszkedik az oligarchia, úgy zsugorodik a vállalkozói világ – egyebek mellett ezzel jellemzi a „patronális autokráciák” világát Magyar Bálint és Madlovics Bálint, a CEU Democracy Institute két munkatársa. ","shortLead":"Ahogy terjeszkedik az oligarchia, úgy zsugorodik a vállalkozói világ – egyebek mellett ezzel jellemzi a „patronális...","id":"202126__maffiaallam__birodalmi_gazdasag__a_tobbdimenzios_elemzes__baljos_arnyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d908248-c7b7-4ac8-a3c4-19d1726405f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad007781-5a79-43b6-bf0b-9c8a7253b793","keywords":null,"link":"/360/202126__maffiaallam__birodalmi_gazdasag__a_tobbdimenzios_elemzes__baljos_arnyak","timestamp":"2021. július. 05. 11:00","title":"Már nemcsak a „radar feletti” vállalkozásokat nyeli el a maffiaállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon leszakadtak az átlagos és a medián keresetről. A közmunkások száma jelentősen apadt az elmúlt években, még a járványválság sem dobta meg. Különösen fontos lenne, hogy akik képtelenek kijutni belőle, élhető jövedelemhez jussanak.","shortLead":"Sok év után most először párezer forintos béremelést kaptak a közmunkások. Az évek alatt a közmunkásbérek nagyon...","id":"20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad85adf6-ee44-42c7-a870-cc73b51cd90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3902a5-754a-44f7-812c-d750a0518c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_kozmunkasok_letminimum_kereset","timestamp":"2021. július. 05. 11:20","title":"A kormány egy zsák krumplira elég béremelést adott a közmunkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre kitálalnak. Most épp a műsor producere, Ónodi György beszélt a Boros Lajos YouTube-on futó műsorában néhány szereplőről.\r

","shortLead":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi", de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre...","id":"20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08be0d27-c11c-4e94-8c41-7ef07f74fdf4","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","timestamp":"2021. július. 05. 11:37","title":"Verebes „hazug", Havas „újságírócska", Csiszár „buta" – egyre rondább a Heti Hetes utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy jól ismert kommunikációs aktussal. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492f4ef1-53fd-45a5-af75-bb970659c2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa0f9e9-9911-4652-9b3d-707a93b00039","keywords":null,"link":"/kultura/20210705_Foci_helyett_Mondatok_a_csodalkozasrol","timestamp":"2021. július. 05. 09:30","title":"Foci helyett: Mondatok a csodálkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb342fa-39aa-4664-bdb9-4696e7a84913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, a kiterjesztett valóságra (AR) alapuló lencséket kapnak a Viber felhasználói.","shortLead":"Látványos, a kiterjesztett valóságra (AR) alapuló lencséket kapnak a Viber felhasználói.","id":"20210704_viber_ar_lencse_funkcio_snapchat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfb342fa-39aa-4664-bdb9-4696e7a84913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4724f-c628-4dad-8e16-cea46d81ce30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_viber_ar_lencse_funkcio_snapchat","timestamp":"2021. július. 04. 08:03","title":"Látványos új funkció jött a Viberbe, hamarosan a magyarok is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","shortLead":"Erős szél van és nagy meleg is, ami hátráltatja az oltást.","id":"20210704_erdotuz_ciprus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510b2b66-b961-4523-b05b-26a75bb4f66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396c67df-5367-4d1b-b012-737249ea00f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_erdotuz_ciprus","timestamp":"2021. július. 04. 13:03","title":"Az ország történetének legnagyobb erdőtüze pusztít Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","shortLead":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","id":"20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c25d1f6-471f-4eca-ab36-fc3aef3fcc22","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","timestamp":"2021. július. 04. 08:26","title":"A megrongált autó kamerája buktatta le a katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]