Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","shortLead":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","id":"20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c0738-2303-4bd9-99f7-36af23a679b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","timestamp":"2021. július. 05. 09:24","title":"Nem ment rosszul a fideszes képviselőnek a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a Zöldekkel szemben a szeptemberi parlamenti választásokra készülő pártok támogatottságát mérő közvélemény-kutatásokban.","shortLead":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége...","id":"20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886d2ad-8974-4041-b50e-2b6cea4f9409","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","timestamp":"2021. július. 04. 21:23","title":"Már 10 százalék a német CDU/CSU előnye a Zöldekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati emlékezetpolitikának.","shortLead":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati...","id":"20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b5983e-4cb8-45da-aa56-57baa5b33281","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","timestamp":"2021. július. 05. 17:50","title":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum főigazgatója lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","shortLead":"Kiberbiztonság címszó alatt kezdett el vizsgálódni a nyugati befektetési piacon terjeszkedő Didire a kínai állam.","id":"20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1405f80-4f69-4003-b137-6df38f91b8b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c97a3c-bac1-4b5f-9e31-513f2eae2805","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Ket_nappal_azutan_hogy_kifutott_a_Wall_Streetre_Peking_lecsapott_a_kinai_Uberre","timestamp":"2021. július. 05. 18:40","title":"Két nappal azután, hogy kifutott a Wall Streetre, Peking lecsapott a kínai Uberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Száz százalékosan visszatért Lengyelországba.","shortLead":"Száz százalékosan visszatért Lengyelországba.","id":"20210704_donald_tusk_europai_neppart_elnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9990d78-9e86-4264-b7da-88eca30f2706","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_donald_tusk_europai_neppart_elnokseg","timestamp":"2021. július. 04. 18:58","title":"Donald Tusk lemond az Európai Néppárt elnökségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","shortLead":"A fiú könyörgött az edzőjének, hogy ne rajta mutassa be a dobásokat.

","id":"20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1762b4b5-eaa8-4ae8-99f5-66ff33d83b9e","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Belehalt_a_durva_judoedzesbe_egy_heteves_tajvani_fiu","timestamp":"2021. július. 05. 11:58","title":"Belehalt a durva dzsúdóedzésbe egy hétéves tajvani fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","shortLead":"Csak a kaszáló Fidelitas meg ne tudja!","id":"20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445f28b8-645a-444d-9661-d290bca3cd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b583328d-b484-4a30-b8c6-6c2ecda020cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_nagy_istvan_mehek_agrarminiszterium","timestamp":"2021. július. 04. 12:26","title":"Nagy István jelenti, méhek vannak az Agrárminisztérium erkélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","shortLead":"A környezettudatosság mellett az egyediség is egyre fontosabb az alapvetően munkaeszköznek használt autóknál is. ","id":"20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffac6af7-d995-47ea-8bf0-c1873024fe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144400ef-6033-499c-b5f9-4b0f261320e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Par_ev_es_a_furgonok_pickupok_is_teljesen_zoldek_lesznek","timestamp":"2021. július. 05. 05:14","title":"Pár év és a furgonok, pickupok is zöldek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]